Casamentos, separações, bebés que vieram dar mais 'luz' ao universo cor-de-rosa das celebridades e as grandes novidades da realeza em 2021, para que nada fique por lembrar, passamos em revista as notícias que marcaram cada mês.

Janeiro

Mundo chorou mortes de artistas devido à Covid-19

Em janeiro, o mundo enfrentava uma das piores fases na luta contra a Covid-19, lamentando-se diversas perdas devido à doença. Neste mês foi anunciada a morte do apresentador Larry King, de 87 anos.

Por cá, registou-se a morte de nomes como Adelaide João e Cecília Guimarães, já em fevereiro, e Maria João Valério, em março.

No Brasil o cenário revelou-se igualmente trágico. O humorista Paulo Gustavo foi uma das partidas mais marcantes, em maio. O comediante de 42 anos não resistiu à batalha contra a Covid-19, deixando dois filhos. Também Tarcísio Meira faleceu aos 85 anos, em agosto.

Mais recentemente, em dezembro, chorou-se a morte de Carlos Marín, cantor dos Il Divo, que aos 53 anos não resistiu à doença causada pelo vírus SARS-Cov-2, e do cantor Matheus, de 57 anos.

Fevereiro

Harry e Meghan Markle abrem 'pano' de bastidores da realeza britânica

O príncipe Harry e Meghan Markle deram muito que falar este ano. Em fevereiro anunciaram que iam ser pais pela segunda vez, sendo que a filha, Lilibet Diana, acabaria por nascer em junho.

Neste mês, a imprensa revelou que Harry iria perder os títulos e as causas a que estava associado na realeza, inclusive os da sua carreira militar no âmbito do 'Megxit'. A questão terá importunado de tal forma o príncipe que terá sido uma das razões que o levou a dar uma entrevista a Oprah Winfrey, no mês seguinte.

Na polémica conversa, Harry e Meghan denunciaram um comentário racista de que foram alvos na realeza enquanto aguardavam o nascimento do primeiro filho, Archie. Para além disso, o príncipe revelou que os pedidos de ajuda em relação à saúde mental da mulher foram ignorados, pelo que decidiu que teria de deixar Inglaterra e começar uma nova vida.

A relação com a família, particularmente com o irmão, o príncipe William, não registou melhorias, nem quando os dois se reuniram no verão para inaugurar uma estátua em homenagem à mãe, a princesa Diana.

Março

As separações que marcaram o ano

2021 foi igualmente marcado por amores e... desamores. Efeitos da pandemia? Não se sabe, mas foram várias as celebridades, por cá e lá fora, que terminaram os seus relacionamentos.

Em março anunciava-se o divórcio de Sara Carbonero e Iker Casillas, após 10 anos de casamento. Antes disto, já Kim Kardashian tinha entrado com um processo em tribunal para oficializar a separação de Kanye West, com quem esteve casada sete anos. Bill e Melinda Gates também decidiram, este ano, dar por terminado o seu enlace 27 anos.

Por cá a separação que mais tinta fez correr foi a de Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira. Apesar do divórcio ter acontecido em 2020, este ano foram revelados alguns pormenores do rompimento, em confissões da própria influenciadora. E falando em influencers, Inês Mocho deu também por terminada a relação com Miguel Domingues.

Manuel Marques anunciou o divórcio de Ana Martins, com quem estava casado desde 2013, tendo mais tarde encontrado o amor ao lado da atriz Beatriz Barosa.

Abril

A morte do príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, e os casos de assédio e abuso sexual que marcaram o país

A morte do príncipe Filipe no dia 9 de abril, a pouco meses de completar 100 anos, marcou o mês de abril. O último adeus ao marido da rainha Isabel II foi no dia 17, e entre as várias notícias sobre o funeral, a diferença do look Harry e William e o encontro dos irmãos no fim da cerimónia foi a mais lida. Mas não ficou por aqui e também se destacou a imagem 'arrepiante' da rainha na despedida de Filipe.

Um mês que também ficou marcado pelas denúncias de assédio sexual que vieram à tona após a partilha de Sofia Arruda no 'Alta Definição', da SIC. Barbara Guevara, Catarina Furtado, Bárbara Norton de Matos, Raquel Henriques, Inês Simões ou Leonor Poeiras foram nomes que se manifestaram e também recordaram episódios em que foram igualmente vítimas de assédio. Já João Quadros diz ter testemunhado e relatou mais um caso semelhante. "Sabemos, muitos de nós, quem assediou a Sofia", afirmou, por sua vez, Manuel Moreira.

Denúncias que continuaram com a partilha da atriz e realizadora Ana Rocha, que revelou em conversa com Júlia Pinheiro que foi vítima de violação aos 17 anos.

Maio

As (grandes) despedidas e a associação que perpetua a memória de Sara Carreira

Foi um ano de grandes perdas e maio ficou marcado com a morte de Maria João Abreu. Após ter sofrido um aneurisma durante as gravações da novela 'A Serra', da SIC, acabou por partir a 13 de maio. O funeral foi realizado no dia 15 e não faltou o forte e emocionante aplauso.

Carlos do Carmo, Natália de Sousa, Licínio França, e António Cordeiro deixaram-nos logo no início do ano. Também lamentamos a partida de Carmen Dolores, Rui Martins dos Santos & Pecadores, Cândido Ferreira, Natasha Semmynova, Sandro Lima, Igor Sampaio, Tiago André Alves, António Marques, DJ Magazino, Pedro Gonçalves dos Dead Combo e, entre muitos outros, Rogério Samora (depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de 'Amor Amor', em julho).

Na esfera internacional, perdemos nomes como a cantora Marília Mendonça (vítima de um acidente de avião), Tanya Roberts, Jessica Campbell, Dustin Diamond, Léo Rosa, Paul Ritter, MC Kevin (após cair da varanda de um hotel), Joe Lara, ator de 'Tarzan', (vítima de um acidente de avioneta), Eva Wilma, Raffaella Carrà, Jay Pickett (durante as gravações de 'Treasure Valley'), Paulo José, Sarah Harding, Luís Gustavo, Michael K. Williams, Willie Garson, e James Michael Tyler, o Gunther da série 'Friends'.

Um mês que ficou igualmente marcado com o nascimento da Associação Sara Carreira, cujo hino é o tema 'Leva-me a Viajar', de Sara Carreira. Foi também em maio que Ivo lucas quebrou o silêncio, assim como Tony Carreira e Fernanda Antunes deram a primeira entrevista após a morte da filha, anunciando o projeto solidário que já deu frutos. Este ano a instituição ajudou 21 bolseiros, que foram dados a conhecer em 'Sementes do Futuro'. Foi também realizada a primeira 'Gala dos Sonhos' que somou mais de 200 mil euros em donativos para ajudar jovens carenciados.

Junho

O apartamento de CR7 na Trump Tower e a polémica marquise

No mês de junho uma das notícias mais lidas e que mais se destacou foi o apartamento de CR7 na Trump Tower, que estaria à venda por menos de metade do que o craque pagou por ele. Um tema que nos leva a recordar outro motivo do ramo imobiliário que deixou Cristiano Ronaldo de novo em destaque: a polémica marquise da penthouse, em Lisboa.

Depois de o arquiteto do prédio onde o apartamento de Cristiano Ronaldo se insere ter criticado publicamente a marquise posteriormente construída, o futebolista decidiu destruir a mesma, ao invés de a legalizar. Notícia que levou a irmã de CR7, Elma Aveiro, a reagir nas redes sociais. "Terra de ignorantes", afirmou na altura.

Julho

Os casamentos de 2021

Com o ano a mais de meio chegou a altura de lembrarmos os casamentos que tornaram 2021 mais romântico. Sara Salgado deu o nó com em julho e a originalidade do seu vestido de noiva fez com que fosse uma das notícias mais lidas do mês.

Porém, não foi a atriz a única a dizer 'sim', entre os casamentos mais falados destacam-se os de Ricardo Carriço e Ana Rebelo, Duarte Gomes e Filipa Nascimento, Anita Costa e Tomás Castanheira, Miguel Oliveira e Andreia Pimenta, Francisco Rodrigues dos Santos e Inês Vargas e Bárbara Taborda e Pedro Silva Neves. No âmbito internacional, Boris Johnson e Carrie Symonds casaram-se em segredo e a princesa do Japão saiu da família real depois de casar-se com um plebeu.

Agosto

As polémicas do ano

No mundo dos famosos não faltam polémicas a tornar tudo um pouco menos cor-de-rosa. Em agosto, um comentário de Rui Unas numa fotografia de Patrícia Mamona deixou o humorista 'debaixo de fogo', motivou duras críticas e acusações e foi o tema do mês.

Há contudo muitas outras polémicas para recordar em 2021, entre elas a reação de Ruben Rua às piadas de Joana Marques, a contratação da filha de Maria Cerqueira Gomes para uma novela da TVI, o vestido sensual de Lenka, o erro de maquilhagem de Cristina Ferreira ou o afastamento de Quintino Aires da TVI.

Setembro

Estado de saúde da princesa Charlene causa preocupação

Setembro começou com uma notícia que fez tremer os fãs da realeza. Charlene foi hospitalizada de urgência e o estado de saúde frágil da princesa foi o tema mais lido do mês.

Semanas após o internamento, que dura até hoje, o príncipe Alberto desmentiu os rumores de crise no casamento e revelou que Charlene se encontra em "profundo esgotamento físico e emocional". A preocupação, mistério e rumores sobre a saúde da princesa torna-se ainda maior pelo facto de este internamento surgir após Charlene ter estado seis meses na África do Sul devido a uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

Outubro

A conquista de Britney Spears e o trágico acidente com Alec Baldwin

O mês começou com boas notícias para Britney Spears, que finalmente pôde celebrar a conquista da sua tutela. Para trás ficaram 13 anos em que viu os seus bens e fortuna sob o controlo do pai, Jamie Spears. Depois de uma longa batalha judicial, a 'princesa da pop' voltou a saborear a liberdade e festejou este momento com a divulgação de fotos em que aparece nua.

Contudo, se por um lado, Hollywood vibrou com a felicidade de Britney, por outro chorou a morte trágica de Halyna Hutchins. A 21 de outubro o mundo ficou em choque com a notícia de que Alec Baldwin tinha matado acidentalmente a diretora de fotografia de 42 anos. O acidente aconteceu durante as gravações do filme 'Rust', quando o ator disparou uma arma de adereço que não devia estar carregada.

Novembro

Figuras públicas travam lutas contra doenças

2022 foi um ano em que várias figuras públicas se confrontaram com problemas de saúde preocupantes.

Joana Cruz submeteu-se a tratamentos de quimioterapia e conseguiu vencer um cancro da mama, tendo inspirado o país pelo otimismo durante toda a batalha. Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio em junho, seis meses depois da morte da filha, Sara Carreira.

Sara Santos, antiga modelo e apresentadora de um programa das madrugadas da SIC, anunciou que lhe tinha sido diagnosticado um tumor benigno na mama. Também a atriz Helena Costa foi submetida a uma cirurgia de urgência para tirar "parte de um pulmão" devido a um tumor.

Inclusive no mês de novembro, Ricardo Carriço falou publicamente sobre o diagnóstico de hipertiroidismo e como a patologia o levou a perder 14 quilos, o que considerou "assustador".

Também neste mês os fãs de Céline Dion ficaram chocados com as notícias de um familiar que revelou que artista "não conseguia levantar-se da cama nem andar". Isto depois de ter adiado uma digressão em Las Vegas porque estava a sofrer com "espasmos musculares graves e persistentes".

Dezembro

O regresso de Fátima Lopes à televisão e as gravidezes do ano

O ano começou e terminou com grandes decisões profissionais para Fátima Lopes. Em janeiro, poucos meses depois de Cristina Ferreira assumir a direção de entretenimento e ficção da TVI, Fátima abandonou o canal, colocando assim um ponto final nos 11 anos a trabalhar para a estação.

Depois de meses dedicada a outros projetos, assinou contrato com a SIC e o grande regresso deu-se em dezembro com a apresentação da 'Gala dos Sonhos', em memória de Sara Carreira, que morreu há um ano.

E a fechar o ano, as perspectivas para 2022 são de muita ternura. São várias as caras conhecidas que se preparam ser pais pela primeira vez, como é o caso Catarina Gouveia, de Inês Gutierrez e João Montez, e de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo.

São também várias as famílias de famosos que vão aumentar, como a de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, Inês Folque, Kylie Jenner, Jennifer Lawrence e Patrícia Candoso.

As notícias mais lidas do ano:

Janeiro: Maria José Valério morre aos 87 anos vítima de Covid-19

Fevereiro: Harry e Meghan vão ser pais pela segunda vez

Março: Sara Carbonero e Iker Casillas estão separados

Abril: Morreu o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II

Maio: Maria João Abreu "partiu em paz" enquanto ouvia música que "ela adorava"

Junho: CR7 estará a vender apartamento por menos de metade do que pagou por ele

Julho: Sara Salgado casou-se. Veja o original vestido de noiva da atriz

Agosto: Comentário de Rui Unas a publicação de Patrícia Mamona muito criticado

Setembro: Princesa Charlene hospitalizada de urgência

Outubro: Free Britney Spears. Cantora celebra fim da tutela do pai com fotos nua

Novembro: Céline Dion "não consegue levantar-se da cama nem andar"

Dezembro: Fátima Lopes sobre gala dos Sonhos: "Indescritível. Nunca vi nada igual"