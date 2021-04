Helena Costa, que nos últimos dias tem estado ausente das redes sociais, revelou esta sexta-feira aos seus seguidores que foi operada a um tumor no pulmão.

Através de um conjunto de vídeos partilhados nas suas InstaStories, a atriz falou aos fãs diretamente da cama do hospital onde ainda se encontra internada.

"Apareceu-me um problema de saúde", começa por referir, confessando que, por ser muito resistente à dor, se atrasou a procurar tratamento.

Primeiramente foi lhe dito que se tratava de asma, mas os exames revelaram algo mais.

"No meu caso apareceu uma massa, um tumor carcinoide no pulmão e tive de retirar uma parte do pulmão", revela a atriz.

"Já estou bem, sinto-me bem. Psicologicamente foi mau", confessa, explicando que se manteve afastada das redes sociais nos dias antes da cirurgia para viver mais intensamente os momentos com as suas duas filhas gémeas: Maria do Mar e Mercedes, de apenas um ano.

"Acredito que agora sou uma pessoa diferente", completa, mostrando-se confiante na recuperação.

