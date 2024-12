Mãe das gémeas Maria do Mar e Mercedes, de cinco anos, Helena Costa falou sobre o Natal, confessando ser uma pessoa que gosta de decorar a casa a rigor e com bastante antecedência.

A atriz falou com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan e contou que a sua família é muito tradicional no que diz respeito a esta quadra, não faltando em cima da mesa a comida típica, o bacalhau, assim como o convívio.

Este dia especial continua a ser vivido em casa dos pais, mas um dia, diz, será a própria a dar continuidade às tradições.

Como é a sua relação com o Natal? Gosta das decorações?

Sim, gosto muito. Os meus pais, a minha família, sempre me incentivaram a decorar muito a casa. Doces, decoração, atividades...

E agora com as filhas...?

Com elas triplicou a intensidade do Natal.

Mas decora a árvore de Natal cedo ou deixa para mais perto da data?

Acaba o Halloween e decoro a casa para o Natal, que é para ter tempo de ter a decoração.

As filhas ajudam? Participam?

Sim, ajudam. No ano passado ajudaram-me a montar a árvore de Natal. Este ano faço questão [de repetir] e elas gostam. É uma atividade gira para fazer num fim de semana.

Há alguma tradição que cumpre no Natal? Como por exemplo ter o bacalhau na mesa?

Aí ainda sou eu que vou a casa dos pais. Mas hei de ser eu a proporcionar isso a elas.

Mas há essa tradição na família?

Há o bacalhau, os presentes e o convívio em família. Mas também se proporciona mais convívio nessa época toda.