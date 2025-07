Jéssica Antunes, antiga concorrente do 'Big Brother', foi alvo de várias críticas na sua página de Instagram depois de ter partilhado um vídeo no qual o filho mais velho, Isaac, de três anos, comenta alguns dos acontecimentos do 'Big Brother Verão', nomeadamente quando Catarina Miranda terá impedido Kina de fazer uma sandes.

"Esse menino vê esse programa? Não acredito", questionou um seguidor.

"Este menino devia era ver coisas para a idade dele", acrescentou outro.

"Tristeza de pais que deixam o filho ver um programa degradante como o BB", atirou outro.

Eis o momento de seguida:

A resposta à letra de Jéssica Antunes

Não ficando indiferente às críticas, Jéssica fez questão de esclarecer o assunto através do seguinte texto que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"Pensei muito se devia de me vir justificar para esclarecer pessoas mais desatentas, para não chamar outra coisa... E o facto é que não tenho, mas preciso para bem da minha sanidade mental e para vos descansar, porque não quero ser motivo de possíveis aborrecimentos e causadora de insónias.

Esclarecimento feito por Jéssica Antunes nas redes sociais© Instagram/Jéssica Antunes

Para vos esclarecer:

Apesar do Big Brother ser um programa que nos diz muito, agradeço a preocupação, mas nós, pais, sabemos perfeitamente aquilo que os nossos filhos devem ou não ver, bem como o que podem ver quando estão acompanhados por nós.

O Isaac nem sequer costuma estar acordado àquela hora e só estava porque hoje não foi à creche. O Isaac não costuma ver o 'Big Brother' simplesmente porque, quem nos conhece sabe que prefiro estar no sofá a falar com ele do que ver o que quer que seja. No entanto, sabe o nome de toda a gente e apanhou a conversa de ontem, sem estarmos sequer a dar importância à TV naquele momento. Ele interpretou à maneira dele e expressou à maneira dele e foi tão espontâneo que eu filmei e publiquei, como fiz sempre!

Importa sublinhar que eu não tenho favoritos nenhuns e não me pronuncio publicamente sobre qualquer concorrente, quer goste ou não goste. Posso-vos dizer que NUNCA falámos de nenhum concorrente em casa, muito menos da dona Kina, que eu não conheço e ainda não fui uma das pessoas que foi pesquisar quem era.

Quero rematar só dizendo que este vídeo não é sobre 'Big Brother', é só sobre o Isaac, que continua a ser livre para dizer aquilo que ele quiser! E nós continuaremos aqui sempre para lhe ensinar a diferença entre o certo e o errado.

Obrigada, de nada"

Isaac, é fruto do relacionamento de Jéssica Antunes com Rui Figueiredo, que conheceu durante a sua participação no reality show da TVI. Os dois são também pais da pequena Benedita, de um ano.