O mundo de Hollywood não é apenas feito de competição. São muitos os casos de atores que se tornaram melhores amigos, verdadeiramente inseparáveis. No presente artigo destacamos 10 exemplos de celebridades que são amigas há décadas, algumas desde a infância/adolescência.

Pedro Pascal e Sarah Paulson

Pedro Pascal e Sarah Paulson tornaram-se amigos ainda na adolescência quando viviam em Nova Iorque, nos anos 90, antes mesmo de se tornarem famosos. Pedro revelou que Sarah o ajudou quando estava com dificuldades financeiras, emprestando-lhe o carro da irmã.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ficaram muito amigos desde as gravações do filme 'Titanic', em 1997. Foi DiCaprio que, inclusive, a levou até ao altar em 2012, no seu casamento com Edward Abel Smith.

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire

E, falando em DiCaprio, há uma outra amizade de longa data que o artista mantém: Tobey Maguire.

Os dois conheceram-se quando eram adolescentes e tornaram-se amigos depois de Leonardo ter visto Tobey em várias audições.

"Foi do género: 'Tobey! Tobey!' E ele respondeu: 'ah, sim, eu conheço-te. És aquele rapaz'. Fiz dele o meu amigalhaço. Quando quero que alguém seja meu amigo, faço dessa pessoa meu amigo'", realçou.

Adam Sandler e Drew Barrymore

Desde que protagonizaram a comédia romântica de 1998, 'The Wedding Singer', que Adam Sendler e Drew Barrymore se tornaram grandes amigos. No ano passado, Drew comentou a ligação de ambos: "Somos muito próximos. Estamos sempre a trocar mensagens. Vemo-nos e trocamos mensagens", declarou.

Adam Sandler e Jennifer Aniston

Adam Sandler é também amigo de Jennifer Aniston. Os dois conheceram nos anos 90, altura em que Aniston namorava com um dos seus amigos. Em 2023, Jennifer revelou que Adam e a mulher, Jackie Sandler, enviam-lhe um ramo de flores todos os anos, no Dia da Mãe, tendo em conta os problemas de infertilidade sobre os quais a artista falou no passado.

Jennifer Aniston e Courteney Cox

Jennifer é igualmente muito próximo de Courteney Cox, com quem contracenou na série 'Friends'.

No ano passado, a propósito dos 60 anos de Courtney, Jennifer dedicou-lhe a seguinte mensagem:

"A celebrar hoje esta miúda poderosa, mágica, mística, interessante, interessada e ferozmente talentosa! A minha doce CC... Ela é divertida como ninguém, maravilhosa por dentro e por fora. Independente da melhor maneira, preocupa-se com toda a gente mesmo se não a conhecer… Fortemente leal até ao fim. Nem consigo imaginar o mundo sem ela. É uma das minhas maiores honras chamá-la de melhor amiga", afirmou.

Oprah Winfrey e Gayle King

Oprah Winfrey e Gayle King são amigas há mais de 50 anos. As duas tornaram-se próximas enquanto trabalharam no canal Oprah Winfrey e Gayle King e Oprah convidou Gayle a ficar em sua casa numa noite de tempestade de neve.

Ben Affleck e Matt Damon

Ben Affleck e Matt Damon são amigos de infância. Eram vizinhos em Boston e prometeram que iriam-se ajudar mutuamente na conquista pelo sonho de Hollywood.

"Vamo-nos ajudar um ao outro e apoiarmo-nos… Foi do género: 'Não estará sozinho. Vamos fazer isto juntos'", disse Afleck numa entrevista.

Tina Fey e Amy Poehler

As duas são amigas há mais de 30 anos. Conheceram-se enquanto faziam comédia em Chicago ainda nos 90' e trabalharam juntas no programa 'Saturday Night Live' e em diversos filmes.

Naomi Watts e Nicole Kidman

Naomi Watts e Nicole Kidman conheceram-se ainda na adolescência, antes de se tornarem famosas.

"Tínhamos os mesmos sonhos, olhávamos para o mapa de Los Angeles para percebermos onde estávamos, são décadas de amizade. Conhecemo-nos numa sala de espera numa audiência. Começámos a falar", lembrou.

