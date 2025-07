Nos últimos meses, a princesa Leonor e a infanta Sofía estiveram separadas pela distância imposta pelos respetivos compromissos. Ainda assim, as irmãs, filhas dos reis de Espanha, fizeram questão de manter o contacto tendo se encontrado há uma semana em Gijón.

Ora, as duas voltarão a encontrar-se para a semana, no dia 16 de julho, num importante dia para a herdeira ao trono espanhol - no qual o rei Felipe VI e a rainha Letizia também marcarão presença.

Nesta data acontecerá a entrega das comissões a Leonor e aos colegas. A cerimónia solene, conforme realça a revista espanhola Hola!, marca o fim do segundo ano de formação militar de Leonor na Marinha. É também referido que o evento terá lugar pátio das armas da Escola Militar Naval de Marín (Pontevedra).

Recorde-se que há um ano, a princesa das Astúrias contou igualmente com o apoio incondicional da família na sua despedida da Academia Militar Geral de Zaragoza, tendo sido nomeada segundo tenente cadete do Exército e condecorada com a Grã-Cruz do Mérito Militar.

A família real espanhola voltará a aparecer junta em público no dia 23 de julho a propósito da cerimónia de entrega dos Prémios Princesa de Girona, que será realizada pela primeira vez no Gran Teatre del Liceu, em Barcelona. Entretanto, deverão entrar num período de férias no final do mês de julho e início de agosto.

Com a chegada do novo ano letivo, as filhas dos monarcas espanhóis irão abraçar novos desafios. Leonor continuará a sua formação militar, desta vez na Força Aérea, sendo que irá ingressar na Academia Geral do Ar e do Espaço em San Javier (Múrcia). Já Sofía vai iniciar os estudos universitários, uma vez que não receberá formação militar, conforme anunciado anteriormente pela Casa Real.