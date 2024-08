A princesa Leonor continua a desfrutar das férias de verão, pelo menos enquanto não regressa à sua formação militar na Escola Naval de Marín, algo que deverá acontecer a 29 de agosto.

Depois de um período de descanso em privado com os pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia, eis que a herdeira ao trono encontra-se agora em Málaga com um grupo de amigos, conforme noticia a imprensa espanhola.

Leonor foi, inclusive, vista num típico restaurante da região.

Note-se que este ano será de recomeços para a jovem. A escola na qual ingressará é nova, depois de ter completado a formação de cadete na Academia Geral de Saragoça.

Enquanto isto, a irmã mais nova, a infanta Sofía, frequentará o segundo ano do intercâmbio no UWC Atlantic College no País de Gales.