Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, revelou detalhes da sua casa em Madrid, incluindo uma imagem que tem da Nossa Senhora de Fátima no jardim da habitação.

Depois de passar por Fátima, Georgina Rodríguez está a passar uns dias na casa da família em Madrid. Este sábado, a modelo partilhou uma galeria de imagens onde é possível ver que tem aproveitado o tempo nas piscina e com a melhor companhia do mundo: a família. Nas fotos é ainda possível ver que Cristiano Ronaldo também estava presente. (Espreite todas as imagens na nossa galeria). Sendo uma mulher de fé, com uma especial devoção à Nossa Senhora de Fátima, a influencer fez questão ainda de mostrar que tem uma imagem da santa no jardim de casa, perto de uma oliveira e com um foco de luz a iluminá-la.

Recorde-se que a companheira de Cristiano Ronaldo esteve recentemente a fazer uma visita à cidade portuguesa, tal como partilhou nas redes sociais. Gio, como é conhecida, não viajou na companhia dos filhos como de costume mas conseguiu novamente visitar em paz o local sagrado. A modelo levou um ramo de rosas brancas que terá depositado numa das imagens da Nossa Senhora de Fátima, assistiu a uma missa e subiu até à Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no santuário, onde estão os túmulos dos três pastorinhos: Francisco e Jacinta Marto, e Lúcia. Porém, nesta visita houve um detalhe que chamou a atenção. Amante de carteiras e artigos de luxo, Georgina usou uma mala bastante cara que pertence à marca Hèrmes, uma birkin avaliada em cerca 256 mil euros. No resto do look, a modelo optou por uma peça branca, um vestido em renda com algumas transparências.

Parece mesmo que Fátima é um dos locais de eleição da namorada de CR7. Em anos anteriores a modelo foi ao Santuário na companhia dos filhos: Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda e no ano passado teve a oportunidade de ser abençoada - tal como as crianças - por um padre. Em 2022, inclusivamente, visitou o local com a equipa de gravações da Netflix para o documentário na plataforma de streaming, 'Eu, Georgina'.

Georgina, a empresária

Protagonista de várias campanhas de publicidade, Gio tem vários contratos com marcas e as redes sociais são também uma das suas fontes de rendimento. Recentemente, a antiga bailarina começou outro negócio. De acordo com o jornal El Español, Georgina lançou um negócio de arrendamento de casas de luxo em Espanha, tendo já adquirido três habitações.