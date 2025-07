Bruna foi uma das grandes protagonistas da gala de domingo, 27 de julho, do 'Big Brother Verão', da TVI. A cantora, de 46 anos, teve oportunidade de contar a sua história ao fazer a curva da vida.

A relação conturbada com a mãe

A cantora popular explica que teve "uma infância saudável", até que aos 12 anos passou a ser vítima de comentários negativos na escola por ser "gordinha".

Por essa altura, começou a assistir "a coisas muito complicadas em casa", discussões dos pais e problemas de saúde da mãe.

"A minha mãe já tinha alguns problemas psicológicos, físicos, e lembro-me que sempre tomou medicamentos", disse, lamentando as muitas discussões que tinha com a mãe na adolescência.

"Tinha muitas discussões com a minha mãe. Julgo que a minha mãe me amava à maneira dela, mas eu não sentia que era amada. Sempre perguntei o que é que eu tinha feito de errado", contou, em lágrimas, manifestando a sua tristeza por nunca ter ouvido da mãe a palavra "amo-te" ou ter tido conforto e carinho.

No karate encontrou a 'salvação', para que não enveredasse por maus caminhos. "O karate foi das melhores fases da minha vida", admitiu, dando conta de que chegou a se campeã nacional e regional.

A relação tóxica que a deixou "sem nada"

Aos 16 anos participou num concurso de talentos e foi desde aí que começou a cantar ainda mais. Aos 18 recebeu o convite para formar a dupla Bruna e Liliana.

A fazer sucesso na música, nessa altura, encontrou o amor ao lado de um famoso cantor português, Sérgio Rossi. Ainda que sem revelar o nome da pessoa em questão, Bruna explicou referir-se ao pai da filha, Yara, que é público tratar-se de Sérgio Rossi.

A cantora assumiu ter vivido durante anos um "relacionamento tóxico" que lhe "consumiu a alma". "Dei conta de que me anulei em tudo", lamentou.

Desta relação nasceu em 2003 a jovem Yara. "Foi ela que me deu ainda mais força para sobreviver a esta situação de traições, de me sentir sozinha, anulada. Decidi que tínhamos de terminar, mas quando terminámos toda a minha vida foi arrancada. Fiquei sem nada. Sem roupa, sem dinheiro, sozinha, foi quando eu apanhei a minha primeira depressão."

"Andei de casa em casa com a minha filhota, quem me deu a mão foi uma família maravilhosa - a dona Amélia e o [cantor] Jorge Guerreiro", revelou.

Algum tempo depois, Bruna conheceu o atual marido, Carlos, com quem vive um amor sólido e forte há 15 anos.

"15 anos de amor, companheirismo, amizade. Gravei o meu primeiro disco, tirei a carta, comprei carro, casa. Foi aqui que as coisas todas começaram a reorganizar-se na minha vida", enalteceu.

Bruna quase terminou a carreira este ano

Por fim, Bruna lamentou as dificuldades que tem tido ao longo dos anos para sobreviver no mundo do espetáculo e assumiu que ainda este ano, em 2025, viveu uma situação que a fez ter vontade de acabar a carreira.

"Fiz um espetáculo e quando olhei para o palco não havia quase ninguém, e eu aqui disse: vou desistir. Acabou para mim, não vale a pena estar aqui a ocupar um lugar que, se calhar, é melhor para outras pessoas do que para mim."

Porém, quando se preparava para desistir do mundo da música recebeu o convite para entrar no 'Big Brother Verão' e ter uma nova oportunidade de se dar a conhecer e reerguer a sua carreira.

Veja aqui a emotiva curva da vida de Bruna.

Leia Também: Luíza Abreu oficializa relação com João Moura Caetano. O beijo em direto

Leia Também: Expulsão do 'Big Brother Verão' deixa concorrentes emotivos