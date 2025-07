Eis uma baguete estaladiça recheada com legumes assados e queijo derretido. Esta receita é simples, reconfortante e cheia de cor — perfeita para um almoço leve, um jantar descontraído ou até para levar num piquenique ao ar livre.

"Têm tão bom aspeto que as pessoas vão pensar que passou horas a cozinhar, quando, na verdade, tudo fica pronto em 15 minutos". A receita é sugerida a partir do livro "Refeições Saudáveis com Air Fryer - Bored of Lunch".