Ao longo dos últimos anos, o príncipe André tem vindo a lutar para continuar a viver na Royal Lodge, propriedade real localizada em Windsor, a qual, alegadamente, custa milhões no que toca à manutenção.

Posto isto, o rei Carlos III, irmão de André, exigiu que este saísse da propriedade e fosse para outra mais em conta. Contudo, o príncipe não aceitou a decisão e fez de tudo para conseguir o dinheiro necessário para cobrir os custos.

Segundo o jornal Express, André terá levado a melhor este ano. Conta a publicação que o príncipe "não tem contido o sorriso" depois de ter ganho a "discussão com Carlos", que tentou de tudo para que este fosse para um lugar mais modesto.

Mesmo depois de ter perdido o direito à segurança pessoal - retirada pelo próprio Carlos III - André recusou-se a sair da Royal Lodge, alegando que assinou um contrato de arrendamento de "75 anos" em 2003, com o qual a Coroa britânica "concordou".

Depois de anos em desacordo, o duque de York venceu a batalha, mostrando através de documentos que, legalmente, tinha o direito de permanecer na propriedade.

A (polémica) amizade com Jeffrey Epstein

A decisão de Carlos III esteve relacionada com o escândalo em que André se viu envolvido na sequência da sua ligação a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

Segundo a BBC noticiou em janeiro deste ano, o duque de York manteve o contacto com Jeffrey Epstein mais tempo do que admitiu inicialmente, conforme mostraram e-mails que constam em documentos do tribunal.

"Mantém-te em contacto e vamos jogar mais em breve!", lê-se num e-mail enviado a Epstein por um "membro da família real britânica" que se acredita ser o príncipe André.

Ora, na polémica entrevista que deu à BBC Newsnight, André referiu que não via ou falava com Epstein desde dezembro de 2010, dia em que foi a sua casa, o que descreveu como "uma decisão errada".

Acredita-se que o príncipe André tenha conhecido Epstein em 1999, através de Ghislaine Maxwell, amigo em comum.

No ano a seguir, em junho de 2000, Epstein e Maxwell estavam entre os convidados de uma festa no Castelo de Windsor. Em julho de 2006 o mesmo voltou a acontecer.

Entretanto, em 2008, Epstein foi condenado nos Estados Unidos por crimes de prostituição de menores, com uma pena de 18 meses de prisão.

André afirmou que quando se encontrou com este - em 2010 - foi para terminar a amizade que existia entre ambos.

Em julho de 2019, Epstein foi preso pelos mesmos crimes, morrendo na prisão em agosto, enquanto aguardava julgamento.

Em novembro desse ano, André dá a entrevista à BBC, que se revela um desastre para a sua reputação.

Devido ao escândalo foi afastado dos seus deveres oficiais enquanto membro da realeza.