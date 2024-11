A relação entre o rei Carlos III e o príncipe André, seu irmão, parece estar cada vez mais crítica. De acordo com 'Mirror', o rei terá cortado o apoio financeiro de cerca de mais de 1 milhão e 100 mil euros que André recebia, além de ter parado de financiar os serviços de segurança privada do mesmo. Estas medidas surgem após meses de tensão entre os irmãos.

De acordo com a mesma fonte, Carlos III tem pressionado André para que este deixe o Royal Lodge - residência oficial do duque de Iorque, em Windsor - e se mude para a Frogmore Cottage, uma propriedade mais pequena e recentemente renovada que ficou disponível depois de Harry e Meghan se mudarem para os Estados Unidos.

Citadas na mesma publicação, algumas fontes próximas da família real britânica afirmaram que o rei "é responsável por toda a casa real, incluindo pela manutenção do Royal Lodge, cujos custos elevados se tornaram preocupantes".

No início deste ano, foi relatado que Carlos III avisou o irmão sobre as sérias consequências que aconteceriam caso ele não deixasse o Royal Lodge. Mas ao que parece, o príncipe André não tenciona mudar-se para a Frogmore Cottage, pelo que o rei terá tomado medidas mais drásticas. "A generosidade do rei tem limites", disse uma das fontes.

O Royal Lodge, que também foi lar da rainha Mãe, trata-se de uma propriedade vitoriana rodeada por mais de 36 hectares de terreno. Em 2003, o príncipe André assinou um contrato de arrendamento de 75 anos para a casa e é lá que reside com a sua ex-mulher, Sarah Ferguson, de quem se separou em 1992.

