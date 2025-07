Este sábado, 26 de julho, celebra-se o Dia dos Avós e pelas redes sociais já é possível descobrir algumas das amorosas declarações que as figuras públicas decidiram fazer.

Sara Norte, por exemplo, fez questão de se declarar ao avô António, com quem mantêm uma relação de muita cumplicidadade.

Ao partilhar imagens ao lado do senhor, de 84 anos, a atriz e comentadora do 'Passadeira Vermelha' escreveu:

"Temos a sorte de ter o Melhor Avô do Mundo: Aquele que muitas vezes não concordando com as nossas atitudes (nem poderia fazê-lo) nunca deixou de nos apoiar e estar lá para nós.

Um homem que perdeu uma filha e uma neta mas que nem mesmo assim perdeu os valores nem se tornou num ser mau. Pelo contrário. É talvez a melhor pessoa que conheço. Amo-te avô mais que tudo", escreveu a artista.

Esta não é a primeira vez que a atriz fala do seu avô, pai da sua mãe Carla Lupi, que morreu em 2012. Numa emissão do 'Passadeira Vermelha', a atriz revelou o orgulho que sente do avô, que foi pai aos 70 anos.

"A mulher do meu avô tem menos 30 e tal anos. O meu avô foi pai aos 70 anos e é muito feliz. E não importa porque ela é uma alma velha. [...] Reformou-se aos 70 anos e foi porque o obrigaram a ir-se embora. Muitas vezes, as pessoas quando se reformam ou quando param de fazer aquilo que amam, porque são obrigadas por causa da idade, acabam por morrer um bocadinho e as doenças começam a aparecer.

Eu tinha muito medo que quando ele se reformasse que ele deixasse de pensar, de ter objetivos, mas graças a Deus foi pai. No ano em que se reformou, foi pai. Como tem que levar o miúdo à escola, levá-lo ao golfe, levá-lo a todo o lado, obriga-o a pensar", confessou.

Fernanda Serrano decidiu também partilhar o amor que sente pelos seus pais, avós dos quatro filhos e que sempre estiveram presentes em todos os momentos.

"Hoje é Dia dos Avós! Dos que já foram pais e agora como avós, amam da mesma forma bonita os pequenos rebentos! A esta maravilhosa e 'instituição' única, o nosso maior aplauso! A nossa vida não seria a mesma sem a vossa ajuda, abraços, carinho e amor! Obrigada avós bons deste planeta!", escreveu a atriz na legenda de uma publicação onde mostra várias imagens em família.

A atriz, recorde-se tem quatro filhos, Santiago, de 20 anos, Laura, de 17, Maria Luísa, de 16, e Caetana, de dez.

Passados três anos desde a partida da sua avó Eunice Muñoz, Lídia Muñoz fez questão de a relembrar neste dia tão importante, publicando uma galeria de imagens onde aparece a atriz com Amadeo, o seu filho, ao colo. Na legenda da publicação Lídia apenas escreveu: "Avós".

