O príncipe André já recebeu a parte de herança que lhe coube após a morte da mãe, a rainha Isabel II, contudo o dinheiro acabou por ficar - pelo menos uma boa parte - para o irmão, o rei Carlos III.

Quem adianta a informação é o biógrafo Robert Hardman no seu novo livro - 'Charles III: New King, New Court, The Inside Story'.

O especialista em realeza explica que o soberano, irmão de André, lhe pediu para que saísse da Royal Lodge, propriedade onde vive de momento, e se mudasse para a Frogmore Cottage, antiga casa de Harry e Meghan Markle.

O rei ameaçou que deixaria de lhe pagar uma quantia que todos os meses lhe disponibilizava para as despesas. Segundo Hardman, André "garantiu ao palácio que iria conseguir cobrir todas as despesas com o dinheiro que lhe foi deixado pela rainha e pelos próprias atividades comerciais".

Note-se que o rei Carlos III herdou 780 milhões de euros, enquanto a princesa Ana e o príncipe Eduardo continuam a receber o seu pagamento dos fundos Sovereign Grant, uma vez que trabalham para a realeza a tempo inteiro.

O mesmo não acontece com André, que após se ter envolvido num escândalo sexual deixou de fazer parte do núcleo sénior da realeza.

"Apesar de o duque ter dinheiro para cobrir as despesas por um ou dois anos, a posição poderá não ser sustentável quando chegar à idade da reforma", acrescentou o especialista.

Recentemente, André foi informado pelo diretor financeiro da realeza que não iria receber mais dinheiro por parte de Carlos III. "O duque já não é um peso financeiro para o rei", disse uma fonte ao autor.

"Ele garante que encontrou outras fontes de rendimento relacionadas com os seus contactos do comércio internacional, suficiente para cobrir todos os custos - o que será um valor bem-vindo para todas as partes se correr bem", acrescenta.

O duque terá ainda de gastar dinheiro com a sua própria segurança. Isto porque André deixou de beneficiar da regalia que é paga pelos contribuintes britânicos.

