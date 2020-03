Para responder a esta questão é importante percebermos a sua ação. O micro-ondas transforma eletricidade em ondas eletromagnéticas denominadas micro-ondas. Estas ondas estimulam as moléculas de água, gordura e açúcar dos alimentos criando uma vibração, que transforma energia em calor (da mesma forma como quando esfregamos as mãos uma na outra). Quanto ao efeito que o micro-ondas tem nos nutrientes dos alimentos é importante referir que todos os métodos de confeção que utilizam calor reduzem significativamente o valor nutritivo.

Como o micro-ondas envolve, normalmente, menos tempo de cozimento, o que significa menos exposição ao calor, é considerado o melhor método de reaquecimento para preservar os nutrientes. Ainda assim certas vitaminas são perdidas, mas em muito menor percentagem do que outros métodos de confeção. Outra vantagem que o micro-ondas apresenta é a temperatura que atinge. Normalmente, esta não ultrapassa os 100ºC, o que diminui o risco de formação de compostos nocivos em certos alimentos.

Mesmo com estas vantagens há certos alimentos que não deverão ser reaquecidos no micro-ondas, tais como:

Ovo cozido

Ao colocar um ovo cozido dentro do micro-ondas, as radiações poderão provocar um aquecimento excessivo no interior do ovo (como se fosse uma pequena panela de pressão) que poderá resultar numa explosão do próprio ovo.

Leite materno

Descongelar leite materno com o micro-ondas não é aconselhado pois, para além de aquecer o leite de forma desigual (o que pode criar pontos demasiado quentes para a boca do seu bebé), pode ainda destruir algumas proteínas que estimulam o sistema imunitário dos bebés.

Carne processada

Alimentos como bacon, salsichas, fiambres e enchidos contêm aditivos alimentares que prologam a sua vida útil, melhoram o seu sabor e a sua textura. Quando estes alimentos são colocados no micro-ondas, a radiação à qual ficam expostos contribui para a formação de produtos de oxidação do colesterol que têm sido associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares.