Kate Middleton não faltou ao Torneio de Wimbledon. A princesa de Gales assistiu à final feminina, disputada este sábado, dia 12 de julho, entre a polaca Iga Swiatek e a norte-americana Amanda Anisimova.

Catherine - madrinha real do All England Lawn Tennis and Croquet Club - entregou a Swiatek o prémio após ter vencido a partida em apenas 57 minutos.

Na sua chegada à Royal Box - camarote real - a mulher do príncipe William foi surpreendida com uma ovação de pé por parte do público que se encontrava no local.

Para a ocasião, Kate elegeu um conjunto de duas peças, blazer de manga curta e saia plissada em tons de amarelo manteiga. No lado esquerdo do peito envergava um laço verde e roxo, símbolo que usa desde 2017 e exclusivamente reservado aos membros do All England Club.

A nível de joias elegeu uma pulseira da Cartier, que recebeu de presente do marido no seu terceiro aniversário de casamento.

A final masculina do torneio é disputada este domingo, 13 de julho, entre Carlos Alcaraz (que procura o terceiro título consecutivo em Wimbledon) e Jannik Sinner.

A presença de Kate Middleton neste jogo é também prevista, uma vez que se espera que seja a princesa de a entregar o prémio ao vencedor, tal como aconteceu em 2023 e 2024.

Também o rei Felipe VI confirmou a sua presença na final do torneio de Ténis, para apoiar Carlos Alcaraz, tal como aconteceu há dois anos quando este conquistou o primeiro título em Wimbledon.

O novo normal de Kate Middleton

Catherine tem sido muito seletiva relativamente aos eventos reais em que marca presença. Se antes de ser diagnosticada com cancro (algo que aconteceu em 2024) a princesa de Gales tinha uma agenda cheia, praticamente sem espaços livres, o mesmo não acontece agora.

Esta semana, por exemplo, a mulher do príncipe William apareceu em duas ocasiões: na receção ao presidente francês, Emmanuel Macron e da mulher, Brigitte, ao Reino Unido, no âmbito de uma visita oficial, e no banquete de Estado, em honra do político, que teve lugar no Castelo de Windsor.