Kate Middleton fez uma nova (e rara) aparição pública desde que revelou a batalha contra o cancro. A princesa de Gales marcou presença na final do torneio de Wimbledon, este domingo, dia 14 de julho, e não esteve sozinha.

A mulher do príncipe William contou com a companhia da filha, a princesa Charlotte, de nove anos, e juntas estiveram a cumprimentar e a conversar com as pessoas que as receberam no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Wimbledon.

A princesa de Gales foi depois fotografada nas 'bancadas' durante a final do torneio masculino de Wimbledon, no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres.

Kate Middleton foi recebida com uma ovação de pé da multidão. Emocionada, a princesa sorriu, acenou, e sentou-se ao lado da filha e da irmã, Pippa Middleton.

Esta é a segunda vez que Kate Middleton surge num evento público depois de ter revelado a luta contra o cancro, em março. A primeira aparição pública da princesa de Gales após falar da doença aconteceu no passado mês de junho, no Trooping the Colour.

De recordar ainda que além da princesa Charlotte, Kate Midlleton e o príncipe William são também pais do príncipe George, de dez anos, e Louis, de seis.

