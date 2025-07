Naquele que seria o 64.º aniversário da princesa Diana, o filho mais velho da 'princesa do povo' celebrou a data com uma homenagem ao seu legado.

O príncipe de Gales, de 43 anos, passou a terça-feira, dia 1 de julho, em Sheffield a festejar o segundo aniversário do Homewards - uma iniciativa que tem como objetivo acabar com os sem-abrigo, uma causa que também era querida à falecida princesa Diana.

No evento Homewards: Delivering Change Together, William encontrou-se com os representantes de várias regiões, Sheffield, Newport, Aberdeen, Irlanda do Norte, Bournemouth, Christchurch e Poole e Lambeth. Este encontro, relata a People, durou o dia inteiro e contou com workshops e momentos de partilha de ideias e estratégias para criar mudanças em todo o Reino Unido.

O príncipe de Gales também se juntou ao ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e ao defensor do Homeward, Steven Bartlett, para um momento de discussão. Além disso, encontrou-se com pessoas que já viveram na rua.

Mas antes da visita a Sheffield, o príncipe divulgou uma carta aberta onde elogiava o progresso desta causa. "Tenho muito orgulho de dizer que o esforço coletivo de todos já nos permitiu alcançar um impacto duradouro. Estou confiante de que podemos liderar e inspirar a compreensão, empatia e otimismo para que a situação de sem-abrigo pode acabar", disse.

"O foco também é importante, e vocês identificaram os grupos particularmente em risco de ficarem a viver na rua nas vossas localidades para impulsionar soluções que mostrem que é possível prevenir a situação", acrescentou.

Esta é uma causa que William já defendia anteriormente. Aliás, recorda ainda a People, em 2005, após formar-se na Universidade de St. Andrews, o príncipe tornou-se 'padrinho' do Centrepoint, uma das instituições de caridade para sem-abrigo que Diana apoiava. Também adicionou à sua lista de causas a defender o The Passage, outro projeto de apoio aos sem-abrigo.

O aniversário da princesa Diana

Muito acarinhada pelo povo, a princesa Diana era uma personalidade que se destacava pelo carisma, simpatia e pelas causas que defendia.

Ficou marcada por ter feito parte da realeza britânica entre 1981 e 1996 - período em que esteve casada com Carlo, filho da falecida rainha Isabel II.

Diana foi a primeira mulher do agora rei Carlos III, tendo dado o nó com o membro real em julho de 1982. O primeiro filho de ambos, o príncipe William, nasceu a 21 de junho de 1982, e o segundo, o príncipe Harry, juntou-se à família no dia 15 de setembro de 1984.

Diana e Carlos, através da casa real britânica, confirmaram o divórcio em 1992, mas a separação ficou oficialmente concluída quatro anos depois.