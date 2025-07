O calor intenso, as mudanças na rotina e as atividades ao ar livre podem alterar significativamente os níveis de glicemia e a saúde geral de quem vive com diabetes. "O verão é uma época de lazer e descanso, mas exige uma atenção especial de quem vive com diabetes. As altas temperaturas podem afetar a forma como o corpo utiliza a insulina, aumentar o risco de desidratação e até mesmo comprometer a eficácia de alguns medicamentos e equipamentos", afirma José Manuel Boavida, presidente da APDP, acrescentando: "É fundamental que as pessoas com diabetes estejam bem informadas e preparadas para desfrutar do verão em segurança, sem comprometer o seu bem-estar".

O calor pode dilatar os vasos sanguíneos, acelerando a absorção da insulina, o que pode levar a hipoglicemias. Por outro lado, a desidratação pode concentrar o açúcar no sangue, resultando em hiperglicemias. Para evitar estes problemas durante a estação quente e aproveitar o verão de forma mais segura, a APDP partilha oito conselhos:

Monitorização frequente: é crucial monitorizar os níveis de glicemia com maior frequência, especialmente antes e depois de atividades físicas ou exposição ao calor.

Hidratação constante: beber muita água ao longo do dia e ter sempre uma garrafa de água é essencial.

Proteção máxima do sol e do calor: evitar a exposição solar nas horas de maior calor (entre as 11h00 e as 17h00). Usar chapéu, óculos de sol e protetor solar. Roupas leves e largas vão ajudar a manter o corpo fresco.

Proteção de medicamentos e equipamentos: A insulina e as tiras de teste são sensíveis ao calor extremo e à luz solar direta, podendo perder a sua eficácia. Devem ser armazenadas em locais frescos e secos, protegidas da luz. É importante nunca deixar insulina ou outros medicamentos no carro. Bombas de insulina e medidores de glicemia também devem ser protegidos do calor e da humidade.

Cuidar os pés: Os pés dos diabéticos são particularmente vulneráveis a lesões e infeções. No verão, é comum andar descalço, o que aumenta o risco de cortes, bolhas e queimaduras. Usar sapatos confortáveis e fechados, mesmo na praia ou piscina, e verificar os pés diariamente são pequenas ações que podem prevenir complicações mais graves.

Atenção redobrada relativamente à alimentação e atividade física: As férias podem alterar os hábitos alimentares. É importante manter uma dieta equilibrada, rica em vegetais e frutas, e controlar a ingestão de hidratos de carbono e evitando o álcool, que tem um efeito diurético. A atividade física é benéfica, mas deve ser adaptada ao calor, devendo ser realizada durante as horas mais frescas do dia e mantendo a hidratação. Uma alternativa poderá ser realizar o exercício físico em casa.

Em viagens e férias é essencial levar todos os medicamentos, suprimentos e um lanche para emergências. Ter um plano de viagem que inclua informações sobre como obter assistência médica no destino é também prudente, assim como ajustar os horários das refeições e da medicação conforme os fusos horários.

Ter um plano de emergência: A preparação de um kit de hipoglicemia (glicose, rebuçados, etc.) e identificar-se como pessoa com diabetes (pulseira ou cartão) é importante para algum cenário inesperado.

A APDP sublinha que, “com planeamento e precaução, a diabetes não tem de ser uma condição impeditiva, sendo possível aproveitar plenamente o verão, mantendo a saúde e o bem-estar”.