Maria Botelho Moniz estreou-se como apresentadora do maior reality show português, o 'Big Brother'. A conduzir a edição especial 'Verão', a cara da TVI tem-se destacado pelo profissionalismo, seriedade e excelente preparação em todas as galas e emissões especiais do formato de sucesso.

Mas não é só a parte profissional que têm dado que falar pela positiva. Nas redes sociais, a apresentadora dá nas vistas pelos visuais elegantes e que lhe assentam como uma luva.

Nas primeiras quatro galas do programa, a escolha da apresentadora pautou-se por cores mais sóbrias mas, no último domingo, Maria arriscou na cor pela brilhar em mais uma emissão do programa.

Veja todos os detalhes dos looks na galeria.

Vamos aos detalhes dos looks de Maria ao longo do programa

1.º Programa - Emissão 30 de junho



© Instagram - Maria Botelho Moniz



A primeira gala era um momento importante para a apresentadora. Maria escolheu um fato preto, do El Corte Inglés, com calças retas, casaco assertoado e com uma grande gola branca.

Os brincos longos e brilhantes e os anéis simples completaram o visual. A maquilhagem deu o toque de cor ao look já que Maria usou uma sombra laranja nos olhos e o cabelo foi liso e caído para trás das orelhas, muito ao género 'sleek'. Os sapatos eram pretos da marca de luxo Manolo Blahnik.

2.º Programa - Emissão 6 de julho



© Instagram - Maria Botelho Moniz

Na segunda gala de 'Big Brother Verão', Maria optou por um fato mas, desta vez, todo branco, de uma criadora nacional, Fátima Lopes. As calças são retas e a peça que mais chama a atenção é o casaco que tem uma gola assimétrica, à venda aqui por 295 euros. As sandálias de salto e brilhantes são da marca Aldo e as joias pertencem à Swarovski.

3.º Programa - Emissão 13 de julho



© Instagram - Maria Botelho Moniz

E foi na terceira gala que Maria decidiu trocar os fatos por um vestido. A apresentadora usou um vestido longo, num tom rosa pastel, estrruturado na parte de cima e com um decote em bico. A cintura fica marcada com um cinto e a parte de baixo da peça cai a direito. O vestido pertence à Madebywho e as joias, uns anéis, como de costume, são Swarovski. O cabelo, desta vez, foi penteado em estilo 'old Hollywood', com ondas mais largas a cairem de lado.

4.º Programa - Emissão 20 de julho



© Instagram - Maria Botelho Moniz

Na quarta gala a mãe do pequeno Vicente abandonou as cores mais sóbrias para dar nas vistas com um macacão rosa choque muito elogiado pelos seguidores.

"Maravilhosa, linda, de uma elegância"; "A arrasar"; "Deslumbrante, elegante, classe" são alguns dos comentários que a apresentadora recebeu nas redes sociais a propósito desta roupa.

Este macacão foi uma colaboração Atelier Prata com a designer e stylist Inês Santos, é num tecido estilo cetim e tem uma especie de capa que cobre um dos lados do corpo. O cabelo foi apanhado e a maquilhagem em tons de lilás combina com a roupa.

Veja em detalhe os looks na nossa galeria.