Simples, fresca e irresistivelmente saborosa, esta Salada César com ovo escalfado é a combinação perfeita entre o clássico e o toque moderno. Ideal para uma refeição leve mas reconfortante, junta o crocante dos croutons, o sabor intenso do parmesão e a cremosidade do ovo escalfado.

Salada russa com peixe A receita junta um predicado à facilidade, ao fazer a utilização de sobras de peixe de refeições anteriores. De resto, tudo o que conhecemos na preparação de uma Salada russa. A proposta é de Joana Roque.

Vigorosa salada proteica Esta salada proteica de alto impacto é espantosamente pobre em calorias, tendo em conta o quanto é substancial. Se não encontrar gochujang, utilize um molho picante, como sriracha, mas tenha em atenção que irá ficar muito mais picante.