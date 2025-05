Nada grita “primavera” como uma baguete estaladiça recheada com legumes assados e queijo derretido. Esta receita é simples, reconfortante e cheia de cor — perfeita para um almoço leve, um jantar descontraído ou até para levar num piquenique ao ar livre.

Esta Salada César com frango é uma opção deliciosa e equilibrada, combinando a textura estaladiça, o toque cremoso e um sabor irresistível. Perfeita para uma refeição leve e nutritiva.

Um pequeno‑almoço completo e multicolorido que nos garante um aporte equilibrado de nutrientes, muitas vitaminas e minerais, maior saciedade por várias horas. Uma receita de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".

Um prato de favas é comida com cheirinho e sabor a tradição. Mas, não precisa de cair na monotonia como nos revela esta receita retirada do livro "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...", uma edição da EPAL.