Ana Catharina foi a escolhida para deixar o 'Big Brother - Verão' na noite de domingo, dia 13 de julho. Quando chegou ao estúdio, a apresentadora Maria Botelho Moniz destacou que "muita gente amou a passagem da concorrente pela casa", tendo depois perguntado como é que foi a sua nova experiência.

"Foi ótima! Meio louco, difícil lidar com a voz constante no ouvido, mas foi ótimo, adorei, como sempre", começou por destacar Ana Catharina, acrescentando que traz da 'casa mais vigiada do país' duas amigas, Luíza - irmã de Luciana Abreu - e Kina.

Já ao falar de Catarina Miranda, com quem não se identificou de todo, aliás, diz, quer a colega "longe de si". "É uma falta de respeito o que ela fez comigo em relação ao meu sotaque. Não admito. Há certas coisas que não dá", afirmou. Veja aqui.

De recordar que Ana Catharina já tinha participado no 'Big Brother 2020'. Na altura, a concorrente ficou em 5.º lugar.

Em conversa com a repórter nos estúdios depois do fim do programa, Ana Catharina disse ainda que não mudaria nada no seu percurso nesta edição do reality show. "Faria tudo igual. Estou muito orgulhosa da minha participação, rápida, mas amei. Fiz tudo o que queria fazer."

Por agora, conta, "vai trabalhar enquanto estiver pela Europa" e tem intenções de voltar para o Brasil.

No que toca a nomeados, Afonso Leitão e Manuel Melo foram alvos de uma nomeação direta. Catarina Miranda também está em risco de sair no próximo domingo ao ter sido nomeada pelo líder. No entanto, só esta segunda-feira é que se vai conhecer todos os nomeados.

De recordar que esta é a primeira vez que Maria Botelho Moniz é a apresentadora principal de um reality show da TVI, depois de ter estado nas restantes edições anteriores como anfitrião de diários que acompanhavam o programa.