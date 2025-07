Daniela Santos entrou no domingo, 13 de julho, no 'Big Brother Verão'. A bailarina profissional passou a ser concorrente do reality show horas depois de ter começado a circular na internet e imprensa cor-de-rosa um vídeo no qual aparece, alegadamente, aos beijos com Afonso Leitão.

As imagens em questão mostram, supostamente, a bailarina e Afonso, que também está no 'Big Brother Verão', numa intensa troca de carinho. De acordo com a imprensa, o vídeo foi captado numa noite de animação na Queima das Fitas do Porto (em março deste ano).

Daniela Santos reagiu assim à troca de beijos com Afonso

Ao entrar no 'BB Verão', Daniela Santos foi questionada por Maria Botelho Moniz a propósito deste vídeo, o que a levou a reagir publicamente à polémica.

"O Afonso é uma pessoa que está na minha vida, de quem gosto muito, tal como o Bruno [de Carvalho], tal como outras pessoas que conheço que estão aqui. Acho que já provei no último reality que não falo da minha vida privada, portanto é isso. Não devo nada a ninguém, não tenho de temer nada. No entanto, é uma decisão minha manter a minha vida privada no privado. Sempre foi assim, não é de agora", começou por afirmar.

"É uma pessoa que está na minha vida, sim. Não é o único, há mais pessoas aqui que estão na minha vida", continuou.

Em seguida, a bailarina de 'Dança Com as Estrelas', programa da TVI, resolveu fazer mais um esclarecimento:

"Só queria deixar claro, porque eu não alimento polémicas mas elas vêm-me, obviamente, também a mim parar às mãos. Queria deixar claro que nunca fui amante de ninguém, nunca traí ninguém. Nunca agi mal com uma mulher. Portanto, tentarem colar-me a esse tipo de rótulos, não obrigada. Porque acho que já há pessoas suficientes, inclusive aqui dentro, que querem viver desse tipo de enredos e eu não sou uma delas. Sou uma jogadora individual, sempre fui e vou continuar a ser."

O esclarecimento de Daniela Santos surge precisamente pelo facto de Afonso Leitão estar dentro da casa do 'Big Brother Verão' com a ex-namorada, Jéssica Vieira - com quem terminou a relação pouco antes deste alegado vídeo captado na Queima das Fitas. Ainda dentro do jogo, o jovem tem estado num triângulo amoroso que envolve Catarina Miranda e a 'ex'.

Daniela Santos implacável com Afonso e Miranda

Para surpresa de muitos, Daniela Santos mostrou-se implacável com Afonso e Catarina Miranda. A bailarina começou por aconselhar o amigo, deixando claro que a relação com Miranda em nada está a beneficiar a sua imagem perante quem o vê na televisão.

"Conheço-te lá de fora, és uma pessoa que conquista toda a gente lá fora, que se dá com toda a gente. Não posso dizer o que é que deves fazer ou não, mas não reconheço. Nem eu, nem...", disse, acabando por ser interrompida pelo Big Brother.

Catarina Miranda, que atribuiu estrategicamente uma nomeação direta a Afonso Leitão, que já ia ser nomeado pelos restantes colegas da casa, referiu-se na cadeira quente ao companheiro de jogo como namorado e afirmou que "já houve beijos e tudo".

"Quando há um ex-namorado presente, temos de ter respeito e consideração pelas pessoas"

Ainda no decorrer da cadeira quente, Jéssica Vieira teve oportunidade de manifestar a sua opinião sobre os últimos acontecimentos e não escondeu que se tem sentido desconfortável com a relação do 'ex' com Catarina Miranda.

"É um término recente e para mim há uma coisa que se chama respeito, bom senso. [...] Se há uma coisa que tenho sido aqui é muito senhora para o que tenho visto e ouvido", lamentou.

Também Daniela Santos saiu em defesa de Jéssica e condenou a atitude de Miranda e Afonso. "Quando há um ex-namorado, quando há uma ex-relação presente, nós temos de ter respeito e consideração pelas pessoas. Por mais que na nossa cabeça esteja que não devemos qualquer satisfação, porque já terminámos e estamos resolvidos. As coisa que vocês fazem à frente da Jéssica, comigo não faziam."

"Não há nada que eu consiga fazer, não consigo dar noção a quem não a tem", reagiu Jéssica.

Recorde-se que Jéssica Vieira e Afonso Leitão conheceram-se aquando da participação de ambos no 'Secret Story 8'. O namoro prolongou-se depois do reality show, mas acabou por terminar de forma inesperada. Afonso decidiu deixar Jéssica e comunicou a sua decisão através de chamada telefónica.

