Luíza Abreu, de 33 anos, emocionou os espetadores da TVI ao abrir o coração na sua curva da vida. O momento em que a bailarina e cantora conta a história de vida foi para o ar na gala de domingo, 13 de julho, no 'Big Brother Verão'.

"Até aos meus oito anos de idade fui vítima de violência doméstica", começou por recordar.

"Foi aos meus oito anos de idade, mais uma vez no dia em que nasci [27 de setembro], que a minha mamã teve coragem e fugimos de casa para nunca mais voltar àquela violência. A mamã salvou-nos", disse, referindo-se também à irmã mais velha, Luciana Abreu.

"Aos meus 14 anos é quando saímos da minha cidade, do Porto, e vimos para Lisboa. Perco a minha identidade, deixo de ser chamada de Luíza e passo a ser outra coisa. Depois existem as comparações e no meu caso foi muito ingrato."

Luíza Abreu passou a ser a irmã da Luciana Abreu e as comparações relativas ao talento de ambas eram uma constante, uma vez que, tal como a irmã, Luíza também tem dotes para o canto, dança e representação.

A mudança da família para Lisboa acontece quando Luciana Abreu, seis anos mais velha que Luíza, começa a fazer sucesso no papel de 'Floribella' depois de ter dado cartas no programa 'Ídolos'.

Questionada se chegou a duvidar do seu talento devido às comparações a que foi sujeita, Luíza Abreu não teve dúvidas em responder: "Duvidei toda a minha vida".

O diagnóstico de anorexia nervosa

Ainda na adolescência, Luíza conseguiu dar provas do seu talento e entrou na banda Doce Mania. Um projeto feliz que terminou aos 19 anos.

"Aos 19 anos quando deixo as Doce Mania fico sem a minha independência e fiz-me à vida, sem medo. Viajo para o Porto e entro na Ballet Teatro, mas a minha saúde começou a fragilizar-se. O meu cabelo começa a cair. Comecei a sofrer de anorexia nervosa. Não comia ou quando comia deitava tudo fora", confessou, explicando que este momento frágil foi em muito motivado pela distância da mãe.

"Saber que não tinha a minha mãe por perto mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça", disse, admitindo que nesta altura não pediu ajuda a ninguém.

A derradeira discussão com Luciana Abreu e os insultos que ouviu da irmã

"Quando soube que ia ser tia, desmaiei de alegria", contou Luíza, referindo-se à primeira filha de Luciana Abreu.

"Da minha segunda sobrinha, lembro-me de ter pedido se poderia ser madrinha mas olharam para mim e perguntaram-me: 'O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra da família, o carrasco'. E é aqui que eu saio de casa", revelou a bailarina, que permanece desde esta altura de relações cortadas com a irmã

"No dia anterior tinha ganhado um concurso de karaoke. Ganhei 250 euros e é com esse dinheiro que saio de casa, com uma única mala. Na cozinha disse à minha mãe: Mamã, não te estou a abandonar, só estou a ir atrás do meu sonho e eu quero tentar."

Contudo, chegou um momento em que a mãe de Luíza e Luciana, Ludovina, entrou igualmente em rutura com a filha mais velha.

"Novamente no dia do meu aniversário, por volta da 01h00 da manhã, recebo uma chamada da minha mãe em que ela me diz: 'Podes vir buscar a mamã?'. E é a partir daqui que a história é contada ao contrário. Começam as mentiras e é tudo isto que é contado até hoje. Esta história leva a minha mãe a um desespero tão grande que ela tentou por termo à vida dela", disse Luíza sem conseguir conter as lágrimas.

De acordo com os rumores, chegou a ser notícia que Luciana Abreu terá cortado relações com a mãe e a irmã por ter percebido, alegadamente, que estas lhe roubaram dinheiro e por viverem às suas custas.

"Quando chego a casa encontro a minha mãe sem sentidos. Eu reanimei a minha mãe. Quando tudo isto aconteceu, eu vendo tudo e voltámos ao que é a nossa casa: o Porto", continuou, dando conta de que nesta altura começou a ter dificuldades em encontrar trabalho devido às notícias sobre a família e viu a mãe ficar "muito debilitada".

"É aí que eu me lembro dos navios cruzeiro, porque é um lugar onde tenho de estar rodeada de estrangeiros, a minha cara não faz lembrar ninguém e eu consigo viver o meu dia em paz. [Lá] começam a amar-me, a apreciar-me como Luíza", realçou, feliz com a profissão que ainda hoje exerce enquanto animadora de navios de cruzeiro.

O amor com João Moura Caetano

Questionada pela voz do 'Big Brother' sobre o lado romântico da sua curva da vida, sobre o qual acabou por não falar, Luíza admitiu que é hoje uma mulher feliz e apaixonada.

"Hoje eu tenho alguém que me acompanha, que me dá força, que me conhece e chama-me Luzinha. É a minha luz, mais uma luz na minha vida", enalteceu, referindo-se, ainda que sem mencionar nomes, ao cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano.

A bailarina e o toureiro vivem uma relação discreta há vários meses. Aparentemente, os dois conheceram-se depois de João Moura Caetano ter terminado o namoro com Luciana Abreu [a relação durou entre março e novembro de 2023].

"Se alguma vez duvidei de mim, jamais poderei fazê-lo, porque hoje tenho a certeza que também tenho valor", esta foi a frase escolhida por Luíza para terminar a sua curva da vida, tendo recebido em lágrimas um prolongado aplauso do público.

