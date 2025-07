O restaurante, com mais de 30 anos de atividade, iniciou uma nova fase em 2024 sob a gestão de Pedro Reis. Para marcar esta transição, foi criado o Festival Alentejano, uma iniciativa centrada em pratos tradicionais daquele região.

Entre as opções disponíveis encontram-se Lombinhos de porco preto com migas de enchidos (15€), Carne d’alguidar com migas de poejo (16€) e Arroz de perdiz em escabeche (18€). Há também propostas de sopas, como a Sopa de bacalhau à alentejana (9€) e a Sopa de cação (16,50€). Nas entradas, os Torresmos rissol à alentejana (4€) e os Ovos mexidos com farinheira (5€) estão entre os pratos incluídos. As sobremesas incluem Sericaia com ameixa de Elvas (6€) e Mousse de chocolate com pó de café (5€).

A campanha associada ao festival oferece vinho ou sangria à descrição nas refeições de valor igual ou superior a 50€, desde que incluam pelo menos dois pratos da carta do festival (excluindo pratos do dia). A oferta está disponível de segunda a quinta-feira e aos domingos ao jantar, e

Restaurante Velho Mirante Rua de Santo Eloy n.º 2, Pontinha Contactos: tel. 218 085 506

inclui uma garrafa de Herdade da Ajuda Reserva (branco ou tinto), Herdade da Ajuda Syrah ou um litro de sangria branca ou tinta.

O restaurante dispõe de uma sala interior e de uma esplanada. O evento pretende assinalar a data com uma proposta centrada na cozinha regional e no consumo partilhado à mesa.