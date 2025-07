Kanye West deu um concerto em Xangai, na China, no passado sábado, 12 de julho, este que foi o primeiro espetáculo do ano de 2025.

Mas o que o rapper acabou por oferecer aos fãs foi insuficiente e as críticas não pararam de surgir nas redes sociais.

Mas afinal, o que falhou?

Primeiro, Ye, nome pelo qual é agora conhecido, chegou 40 minutos atrasado ao concerto. A multidão - 70 mil pessoas - ficou desagradada com esta atitude da parte do músico. O espetáculo ficou ainda marcado por problemas técnicos, nomeadamente de som e iluminação. Nas redes sociais foram publicados vídeos onde é possível ouvir os fãs a pedirem, inclusivamente, o dinheiro do bilhete de volta.

"Sou fã do Kanye West desde a adolescência. [...] Foi difícil conseguir bilhetes para ele em Xangai, mas consegui. Fiquei super animado. Não consegui dormir na noite anterior. Mas foi o pior concerto a que já fui", escreveu um fã na rede social X, onde partilha um vídeo do espetáculo.

Outro fã escreveu também nas redes sociais: "Os espectadores de Xangai não brincam. Uma grande parte da multidão está a gritar para que devolvam o dinheiro do bilhete. Ele chegou atrasado 40 minutos".

Segundo o jornal New York Post, a empresa que organizou o concerto do rapper na China, a StellarAmberGroup, escreveu um comunicado na rede social chinesa Sina Weibo, onde referiu que a chuva que se fez sentir no local limitou, de alguma forma, o espetáculo que o rapper conseguiu fazer, referindo que o atraso se deveu às alterações que tiveram que ser feitas de forma a dar prioridade "à integridade" do cantor.

"Ficámos profundamente comovidos com a compreensão e a paciência demonstradas pelos fãs e expressamos a nossa sincera gratidão. Também pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos a atenção e o apoio de todos", cita o New York Post.

Kanye West: O rei das polémicas

Kanye West é um artista com muitas valências. É compositor, produtor musical, cantor, empresário, designer de moda e um dos mais artistas mais influentes da sua geração. Mas ao lado de uma carreira de sucesso, surgem também várias polémicas.

Uma das mais recentes surge com a sua mulher, Bianca Censouri, que apareceu ao seu lado na passadeira vermelha dos Grammys, no passado dia 2 de fevereiro, em Los Angeles. A modelo estava completamente nua, o que repercutiu pela imprensa e redes sociais. Kanye é várias vezea apontado como um dos responsáveis pelas atitudes mais ousadas da sua mulher.