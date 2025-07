Joana Marques reagiu com humor a uma frase dita pela advogada da dupla musical Anjos em tribunal.

Durante uma das sessões do polémico julgamento, a profissional que representa os irmãos Rosado terá referido que Joana Marques era "radiologista" em vez de radialista, a sua verdadeira profissão.

Este detalhe não escapou à também humorista que resolveu atualizar a sua biografia do Instagram, intitulando-se "radiologista" (uma especialidade médica focada no diagnóstico através de exames de imagem).

Ao lado da profissão, Joana incluiu ainda dois emojis alusivos a esta brincadeira - um onde podemos ver um raio e outro uma radiografia. "Ao dispor. Tenho acordo com ADSE", escreveu a voz das manhãs da Rádio Renascença.

© Instagram - Joana Marques

A sua amiga Ana Sofia Martins, atriz e modelo, também entrou na brincadeira e partilhou a sua story. "Não hesitem em contactá-la", escreveu a mulher do músico David Fonseca.



© Instagram - Joana Marques

Recorde o início de toda esta polémica

Joana Marques partilhou na sua página de Instagram, atualmente com 364 mil seguidores, um vídeo com a atuação dos Anjos no Grande Prémio de Portugal de MotoGP em Portimão, em 2022, onde estes cantaram o hino nacional. O vídeo tratava-se de uma montagem com os momentos musicais e as caretas dos jurados do programa 'Idolos', do qual Joana fazia parte. O vídeo tornou-se viral e os Anjos pediram para a humorista o apagar, o que ela recusou. Perante isto, a dupla musical avançou para tribunal onde exigem uma indemnização no valor de mais de 1 milhão de euros.

Joana Marques vs Anjos: O julgamento

A primeira sessão do julgamento aconteceu a 17 de junho e, até à data, já decorreram, ao todo, quatro sessões. Na última, Joana foi ouvida, esclarecendo que não queria "instigar ódio".

"Quando fiz os meus cortes, foi única e exclusivamente à procura dos momentos mais cómicos", revelou perante os presentes no tribunal.

Foram já ouvidas várias testemunhas como o artista Tatanka que, ao chegar a tribunal, disse aos jornalistas:

"Não me quero meter nem de um lado, nem do outro. Os Anjos estão no seu direito. Se sentiram-se efetivamente prejudicados e se têm provas, se calhar, estão no seu direito. Não sei, não me cabe a mim julgar"