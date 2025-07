Ana Patrícia Carvalho, jornalista e pivot da SIC, vai casar. A novidade foi partilha nas redes sociais dela e de várias amigas que se encontravam na sua despedida de solteira.

Oceana Basílio, Joana Gonçalves e Mónica Jardim foram as figuras públicas que estiveram presentes na festa que decorreu este fim de semana. O grupo esteve num hotel onde fizeram várias atividades e brincadeiras, passearam por Lisboa e foram jantar a um restaurante.

"A despedida de solteira dela. Foram 24h intensas. Abandono a casa hoje mas elas ainda ficam em animação com o objetivo de fazer a noiva feliz. Foi conseguido, certo Ana Patrícia Carvalho?", escreveu Joana, criadora de conteúdos digitais, na legenda de um vídeo que compila os melhores momentos.

"Que grupeta boa na despedida de solteira da nossa Patixa! E viva a noiva", escreveu Mónica Jardim, apresentadora da TVI.

Ana Patrícia Carvalho namora - oficialmente - com Rui Figueiredo desde outubro do ano passado. Os dois apareceram na gala dos Globos de Ouro e juntos têm percorrido o mundo. O 'casalinho' já esteve no Dubai, em Itália, nos Estados Unidos da América (Miami), tal como fazem questão de mostrar nas redes sociais.

A jornalista da SIC namorou anteriormente com o ator Luís Lourenço. O dois estiveram juntos três anos e terminaram a relação há cerca de um ano. Numa entrevista ao programa 'Alta Definição', em 2023, a pivot elogiou o ex-namorado que a tinha apoiado depois de receber o diagnóstico de HPV (vírus do papiloma humano).

"O Luís, que sabe da minha história, que acompanhou mais ou menos o processo e sabe de tudo, a determinada altura, quando estávamos mais próximos, lembro-me de me ter enviado uma fotografia com um penso no braço. Na altura achava que ele tinha ido levar o reforço da Covid. E ele disse-me que não, que tinha ido vacinar-se contra o HPV, porque se tinha intenções de ter alguma coisa comigo, isso iria deixar-me tranquila, e se não fosse por mim, que fosse para que nenhuma mulher passasse pelo que eu passei", confessou a jornalista a Daniel Oliveira.