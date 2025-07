Maria Henriques, atriz com 34 anos de carreira, foi uma das convidadas do programa 'Bom dia Alegria', do V+, desta segunda-feira.

À conversa com Merche Romero e Zé Lopes, os apresentadores do formato, a artista revelou que é uma verdadeira mulher dos sete oficios.

Fez a primeira encenação aos 27 anos e abraçou o desafio de direção de atores desde 2004 na novela juvenil da TVI, 'Morangos com Açúcar'. "Para mim é muito desafiante poder ajudar os meus colegas a fazerem o seu melhor, gosto muito", confessou Maria.

Questionada por Zé Lopes sobre um projeto marcante, a artista relembrou uma novela da TVI.

"Há um projeto da TVI que foi muito marcante para mim. A novela 'Deixa-me amar' (2007). Fiz a 'Felicidade', uma personagem que sofria de violência doméstica e que foge para Alfama, até que o marido a encontra, tinha muita densidade. Depois de ter acabado de gravar, tive pessoas a virem ter comigo a agradecer o meu trabalho por as ter incentivado a pedir ajuda", confessou Maria Henriques.

Fotografar partos - O (encantador) hobby de Maria Henriques

Maria Henriques é uma apaixonada por fotografia. "Sempre fui fascinada pela fotografia e não sei bem porquê. Fui fazer um curso profissional na escola Restart e depois pensei: 'Como é que ponho isto em prática? O que é que eu gostaria de fotografar?'. Pessoas, olhares, quando as pessoas estão distraídas e se apanha a alma. Momentos. Tem muito a ver com o teatro", disse.

Depois disso, surgiu uma ideia muito peculiar: o fotografar partos. "Não foi ideia minha. Falei com vários colegas, um colega meu ia ter gémeas e a mulher queria que ele fotografasse mas ele estava nervoso. 'Se quiserem contar comigo, eu estou lá, vou fazer o meu melhor', disse Maria.

"Na fotografia é o oposto de ser atriz. Como atriz as pessoas veêm-me. Como fotógrafa é preferível ser invisível. Estive a estudar o que era uma cesariana, um parto natural, onde é que eu podia estar quieta e não incomodar ninguém. Até houve um médico que me fez sinal para fotografar o pé de um menino que estava a tentar rebentar a bolsa. Ele sabia que aquele momento era mágico. É maravilhoso. Eu não consigo estar quieta", revela.

Neste momento, Maria não tem projetos televisivos. "Estou a dar formação, vou dar uma de teatro em agosto. Tenho médicos, jornalistas, educadores de infância, professores, ajuda na parte da comunicação".

A confissão surpreendente de Zé Lopes

O apresentador do 'Bom dia Alegria' revelou que tem um desejo profissional. "Eu adorava tirar uma formação de ator. Adorava porque já fiz teatro em criança mas depois sinto que como estou como apresentador, já fui colocado neste rótulo de apresentador, e depois se quiser ser ator já acham que queres ser tudo, então inibe-me de tirar por causa disso".

"Trabalhando uma mudança de postura, as pessoas vão ver duas pessoas diferentes", disse Maria a Zé, incentivando-o.

Veja aqui o momento.

