"As últimas fotografias de dias verdadeiramente felizes, meu rico Santo António", foi desta forma que Zé Lopes deu início a uma partilha sobre os arraiais nos quais marcou presença, para celebrar e divertir-se com amigos, nos últimos dias.

O apresentador estava longe de imaginar que esta publicação, na qual mostra os looks e maquilhagem que usou, serviria para 'inspirar' uma criança de sete anos que, tal como ele, é fã de glitter e brilhos.

"Que bom ver o Zé a assumir o glitter. Parece pouco, mas é tanto. O meu Salvador tem sete anos e adora glitter e brilhos. Deixo-o brincar com tudo isso e acho simplesmente natural. Hoje vou poder mostrar ao Salvador que, afinal, não é o único menino a gostar de glitter", escreveu a mãe do menino numa mensagem enviada em privado para Zé Lopes.

Comovido com as palavras, que considerou de enorme importância, o apresentador de 'Bom dia Alegria', do V+ TVI, pediu para as tornar públicas e realçou a sua importância:

"Pedi para partilhar esta mensagem porque achei realmente importante. Que o pequeno Salvador tenha a liberdade de usar o que bem entender. Nem ele imagina a sorte que tem com a mãe que lhe calhou".