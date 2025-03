Fanny Rodrigues e Zé Lopes passaram a última semana em Cabo Verde. Os dois amigos viajaram juntos pela primeira vez, embarcando numa aventura inesquecível para ambos.

"O que vivi nestes últimos dias em Cabo Verde ficou-me marcado no coração. Ficam as boas memórias de todos os momentos. Fica a profunda saudade das pessoas", começou por enaltecer o comunicador da TVI ao despedir-se do país.

"Fica o agradecimento pela forma como elas me receberam desde o primeiro minuto. Fica a solidificação de uma amizade muito bonita com a minha Fanny. Fica o carinho dos muitos portugueses que nos encontraram por lá. Fica (também!) a certeza que voltarei em breve. Os sorrisos genuínos (mesmo daqueles a quem tanto falta) deixaram-me verdadeiramente comovido. 'A vida tão simples é boa'", completou ao partilhar com os seguidores do Instagram os melhores momentos desta viagem de amigos.

Espreite a galeria para ver as 20 fotografias que marcaram a aventura de Fanny Rodrigues e Zé Lopes.