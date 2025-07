O divórcio da influencer Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe já foi oficializado. A notícia foi avançada pela imprensa brasileira esta terça-feira, 15 de julho.

Com esta decisão, foram definidas algumas regras. Virgínia volta a usar o seu apelido de solteira - Pimenta da Fonseca Serrão, ficando sem o apelido do ex-marido, 'Costa'.

No que diz respeito aos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, vão ficar a viver com a mãe e Zé Felipe pode visitá-los sempre que queira desde de avise com 24 horas de antecedência.

O cantor, de 27 anos, vai ainda pagar uma pensão de 60 mil reais por mês (9312 euros), 20 mil por cada filho. Este valor tem como base o padrão de vida das crianças quando os pais estavam juntos.

E os (milionários) bens do casal?

A partilha de bens ainda não foi definida já que é um processo à parte. Os dois estavam casados com o regime de comunhão parcial de bens (comunhão de adquiridos, em Portugal), por isso, o que foi comprado durante a união terá que ser dividido.

Durante os cinco anos de casamento, os dois conquistaram 60 milhões de euros em bens. Virgínia fundou a empresa de cosméticos We Pink (tendo três sócios), que faturou 116 milhões de euros no ano passado. Zé Felipe tem, desta forma, direito a metade da participação da influencer na empresa. Por sua vez, o cantor tem investimentos na área da agropecuária.

O ex-casal fundou, em conjunto, a empresa Talismã Digital, especializada no mercado de influencers. Têm ainda uma mansão em Goiânia, uma casa em Mangaratiba (Rio de Janeiro) e aeronaves avaliadas em cerca de 12 milhões de euros (em conjunto).

A história de amor que chegou ao fim de cinco anos

Foi no passado mês de maio que o ex-casal anunciou a separação, surpreendendo os milhões de seguidores no Instagram.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente [...] fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", começaram por dizer através de um comunicado.

"Optámos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor", concluiram.