Liam Payne morreu em outubro do ano passado e deixou por estrear o seu último projeto, 'Building the Band', que foi na mesma para a frente com a sua exibição e chegou ao pequeno ecrã a 9 de julho.

Neste concurso, o artista aparece no papel de jurado e estiveram ao seu lado outros nomes como Nicole Scherzinger (da banda The Pussycat Dolls).

Ao marcar presença no 'Late Night with Seth Meyers', na segunda-feira, dia 14 de julho, Nicole Scherzinger comentou a decisão de o projeto ter ido para o ar após a morte de Liam Payne, confessando que lhe trouxe sentimentos "agridoces".

"Estamos muito orgulhosos dele. Ele divertiu-se muito. Nós divertimo-nos muito a fazer este programa juntos, e ele tinha uma alma e um coração lindos e gentis", comentou.

"Nunca teríamos continuado, vocês percebem, se não tivéssemos a bênção da família dele", acrescentou, mas não ficou por aqui.

"Estamos muito orgulhoso dele e entusiasmados para que todos vejam o Liam a brilhar. É muito bom. Fechamos um ciclo, especialmente eu e o Lima, do 'X Facto' para os One Direction, e ele traçou esse caminho, por isso era a pessoa perfeita para poder ajudar outras pessoas da mesma forma. E ele adorou. Ele acreditava mesmo nas bandas e no espetáculo", acrescentou.

Como foi relatado anteriormente, Nicole Scherzinger ajudou na formação dos One Direction em 2010 no 'X Factor'.

Em conversa com Seth Meyers, a artista refletiu também sobre as suas próprias raízes, tendo a sua carreira começado com uma participação no reality show 'Pop Stars'. "Seth, eu simplesmente sabia que amava cantar. Esta era a minha paixão, atuar, mas não tinha confiança", recordou.

E se pudesse voltar atrás, que conselho daria Nicole Scherzingern à sua versão mais jovem? "Gostava de dizer para acreditar mais nela própria. Nós não percebemos o quanto poderosas somos realmente. E acho que isso é importante para todos."

A reação da irmã de Liam com a estreia de 'Building the Band'

De recordar que quando 'Building the Band' foi para o ar, a irmã de Liam Payne fez uma partilha na sua página de Instagram a confessar: "Estou de coração partido por ele nunca conseguir ver o quão incrível ele está nesta série. Ele sabia que tinha feito um bom trabalho, todos nós dissemos isso durante as filmagens, mas ver novamente, uau! És uma estrela, Liam, sempre foste e serás sempre."