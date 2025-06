Dias depois de ter sido lançado o trailer de 'Building the Band', a irmã de Liam Payne, Ruth Gibbins, fez uma publicação nas stories da sua página de Instagram a destacar o projeto, mostrando-se "orgulhosa" do falecido cantor.

"Não sabia se devia partilhar isto, mas era estranho uma vez que falei tanto sobre o trabalho e as conquistas do Liam nos últimos 15 anos. Estou de coração partido por ele nunca conseguir ver o quão incrível ele está nesta série. Ele sabia que tinha feito um bom trabalho, todos nós dissemos isso durante as filmagens, mas ver novamente, uau!", começou por escrever Ruth Gibbins na partilha que fez na rede social na terça-feira, dia 24 de junho.

"És uma estrela, Liam, sempre foste e serás sempre. Senti um conjunto de emoções ao ver isto, mas uma das principais foi o orgulho imenso, sempre. Sinto mais a tua falta a cada dia", pode ainda ler-se no mesmo desabafo.

Publicação de Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne© Ruth Gibbins/Instagram

Segundo a People, Liam Payne assinou contrato para este projeto em agosto de 2024, meses antes de morrer aos 31 anos, no dia 16 de outubro. O cantor, recorde-se, caiu da varanda de um quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Na altura, os produtores de 'Building the Band' ficaram chocados e tristes com a notícia da morte do artista, como revelou uma fonte à revista.

Entretanto, a família do cantor que integrou a banda One Direction "avaliou a série e apoiou a sua inclusão", informou a Netflix num comunicado de imprensa.

'Building the Band' chega à Netflix no dia 9 de julho. Trata-se de um concurso que tem presente vários nomes conhecidos. Além de Liam, que aparece no papel jurado, estão ainda ao seu lado Nicole Scherzinger (da banda The Pussycat Dolls) e Kelly Rowland (das Destiny’s Child). AJ McClean, dos Backstreet Boys, é quem assume o cargo de apresentador.

Sobre este projeto, a plataforma de streaming explica: "Um grupo de cantores talentosos participará na competição pela oportunidade única: encontrar os seus companheiros de banda perfeitos, com base apenas em compatibilidade musical, conexão e, principalmente, mérito."

A morte inesperada de Liam Payne

O cantor dos One Direction Liam Payne deixou o mundo em choque com a sua morte. O artista estava na Argentina, mais precisamente em Bueno Aires, quando caiu da varanda do quarto do hotel onde estava hospedado.

A namorado do artista, Kate Cassidy, tinha estado com Liam no país, mas regressou mais cedo a casa. Desde o choque da partida do companheiro, Kate tem-se manifestado nas redes sociais, como aconteceu há cerca de duas semanas, quando se para assinalaram os oito meses da morte do músico.