De acordo com a BBC, a Netflix confirmou que irá lançar um programa de talentos e um dos jurados será o cantor dos One Direction, Liam Payne.

'Building the Band' foi um dos últimos projetos em que Payne trabalhou antes de morrer, aos 31 anos, após cair de um hotel em Buenos Aires, Argentina, em outubro do ano passado.

O cantor filmou o seu papel como jurado no programa ao lado da cantora de Destiny's Child, Kelly Rowland, e da Pussycat Doll, Nicole Scherzinger.

'Building the Band' irá reunir cantores que procuram formar a sua própria banda, num conceito semelhante ao de 'Love is Blind', no qual os concorrentes ficam em cabines separadas sem se verem. A Netflix ainda não anunciou a data de estreia.