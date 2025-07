Luíza Abreu marcou presença esta segunda-feira, 28 de abril, no programa 'Dois às 10', da TVI, para fazer o balanço da sua participação no 'Big Brother Verão'.

A bailarina foi expulsa do reality show, por vontade de público, na gala de domingo, 27 de julho.

Questionada por Cláudio Ramos sobre o que a levou a entrar no formato, Luíza esclareceu:

"Entro pela oportunidade que me estava a ser dada, que nunca me tinha sido dada antes em nenhum outro lugar."

"Há 10 anos que estava a ser criada uma Luíza que não sou eu e fez-me todo o sentido [entrar para mostrar a verdadeira Luíza]", referiu, mostrando-se satisfeita com a prestação e com a "sensação de missão cumprida".

A bailarina não esconde ter plena noção que entrou por ser imã de Luciana Abreu, mas espera agora passar a ser conhecida pelo seu talento.

O apresentador do 'Dois às 10' quis saber se Luíza conversou com a irmã antes de aceitar o convite da TVI, algo que a própria negou. "Não [conversei com a Luciana Abreu]. Faz muitos anos que não tenho contacto absolutamente nenhum", explicou.

"Não sentiste necessidade de lhe dizer, vou entrar?", insistiu Cláudio Ramos, recebendo resposta negativa por parte da convidada.

A desavença com a irmã

Luíza contou na curva da vida a derradeira discussão que teve com a irmã e que levou a que até hoje não mais se tivessem falado. A bailarina afirma que foi chamada de "carrasco" depois de ter pedido para ser madrinha da sobrinha mais nova.

Respondendo às questões colocadas por Cláudio Ramos, Luíza deixou claro que a desavença com Luciana Abreu em nada esteve relacionada com rivalidade artística entre as duas.

"A visão que lhe posso dar é, em casa sempre nos apoiámos uma à outra [relativamente à carreira artística]. Em questões de castings ou audições, eu sempre fui por mim. Nunca tive cunhas, nunca pedi absolutamente nada. Sempre me coloquei na fila como qualquer pessoa e esperei a minha vez", disse.

Contudo, a ex-concorrente do 'Big Brother Verão' não esconde que há muito sentia que a relação com a irmã podia vir a agudizar. "Entre a minha memória e o meu sétimo sentido, já era previsível", assumiu, referindo que "havia sinais" de que a família poderia desmoronar.

Quanto aos motivos da 'guerra' familiar, Luíza foi perentória: "Só quem conta a história ao contrário poderá responder-lhe a essa pergunta".

A resposta às críticas por namorar com o 'ex' da irmã

Luíza Abreu vive atualmente uma relação com o cavaleiro João Moura Caetano. A relação não tinha sido oficializada até aqui, mas na gala de ontem foi confirmada em direto.

O cavaleiro tauromáquico surgiu em direto para abraçar e beijar a amada, tendo referido publicamente que a ama.

Ao falar sobre este amor, Luíza Abreu respondeu pela primeira vez às críticas de que tem sido alvo por namorar com um 'ex' da irmã.

"Quando foi namorado da minha irmã, eu não convivi com eles. Portanto, eu nunca o vi como meu cunhado porque não convivo com a minha irmã. Para mim o João é o João", apontou.

Luciana Abreu e João Moura Caetano viveram um intenso romance de meses, que acabou por terminar em novembro de 2023. O cavaleiro assumiu depois uma relação com Bárbara Norton de Matos.

O namoro com a atriz acabou por também não dar certo e meses depois começaram os rumores de que estaria próximo de Luíza Abreu. Discretos até aqui, o casal já tinha sido visto junto várias vezes em público mas optaram sempre por não assumir publicamente a ligação.

