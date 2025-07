São inúmeros os casos de celebridades que já se renderam às maravilhas das cirurgias estéticas. As irmãs Kardashian/Jenner e, mais recentemente, o polémico caso da artista brasileira Anitta - que surgiu com um rosto completamente diferente depois de semanas de ausência - são alguns dos exemplos mais sonantes. Mas casos não faltam, dentro e fora do país.

Numa entrevista ao jornal Guardian, Jamie Lee Curtis criticou esta tendência a qual, segundo a atriz, está a "desfigurar" gerações de mulheres.

"A ideia de que podes alterar a tua aparência através de químicos, procedimentos cirúrgicos e preenchimentos - tem desfigurado sobretudo gerações de mulheres, que têm mudado as respetivas aparências", defendeu a artista.

"A inteligência artificial ajuda e instiga isto, porque agora os filtros de rosto são o que as pessoas querem. Não tenho filtros agora. No instante em que uso um filtro e se vê o antes e depois não é difícil concluir que 'oh, fico melhor assim'. Mas o que é que é melhor? O melhor é falso", defendeu.

"Tenho chamado muito a atenção para o genocídio de uma geração de mulheres pelo complexo industrial cosmecêutico, que as tem desfigurado", continua.

Curtis notou que faz questão de usar a expressão "genocídio", quer pela sua força, quer pela sua definição, que indica a destruição deliberada e sistemática de um grupo étnico, racial ou religioso.

"Acredito que eliminámos uma geração ou duas de mulheres com aparência natural", realçou ainda. "E há demasiados exemplos - não irei nomear nenhum - mas, recentemente, tivemos muitos desses casos na imprensa".

O caso (polémica) de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan foi um dos casos que deu que falar devido às cirurgias estéticas. Questionada sobre a artista em concreto - com quem contracenou no filme 'Um Dia Ainda Mais Doido', Jamie afirmou: "Sou mandona, muito madona, mas não me meto na vida dos outros. Ela não precisa dos meus conselhos. É uma mulher inteligente, independente e uma pessoa criativa".

Curtis fez ainda questão de defender que o seu objetivo não é julgar as pessoas que já fizeram procedimentos estéticos, pelo contrário.

"Nunca diria a ninguém 'o que é que tu fizeste?' Só sei que é um ciclo infinito. Isso eu sei. Assim que se começa não dá para parar. Mas não é a minha função dar opinião. Não tenho nada a ver com isso", continua.

A própria artista diz já ter colocado botox, mas rapidamente percebeu o visual pouco natural com que ficava após os procedimentos.