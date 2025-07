A seguir os passos da mãe? A princesa Charlotte surpreendeu com um vestido azul escuro repleto de bolinhas brancas quando esteve ao lado do pai, William, na final do Campeonato da Europa do futebol feminino.

O herdeiro ao trono esteve a ver o jogo da seleção inglesa contra a Espanha com a filha do meio e o momento, como seria de esperar, não passou despercebido.

Mas não foi só a presença da princesa Charlotte a destacar-se. Também o look da menina deu nas vistas, isto porque escolheu um vestido muito idêntico a um visual usado anteriormente pela mãe, Kate Middleton.

Além do vestido azul com bolinhas brancas, mangas franzidas e um laço frontal, o visual de Charlotte ficou completo com uns sapatos Mary Jane brancos e um casaco branco. Este look rapidamente levou a imprensa internacional a recuperar um vestido com o mesmo padrão que Kate Middleton usou no Torneio de Wimbledon em 2022.

Há três anos, a princesa de Gales destacou-se no torneio de ténis com um vestido azul longo e repleto de bolinhas brancas, de Alessandra Rich, e sapatos brancos de 'bico' fino e com um tom escuro. Ainda sobre o vestido, tinha uma gola estilo marinheiro com um laço frontal e ombros franzidos.

Veja na galeria ambos os visuais da princesa Charlotte e de Kate Middleton.

Leia Também: Princesa Charlotte surge de surpresa com o pai William em jogo de futebol

A People destaca ainda que as bolinhas são um padrão indispensável na coleção de Kate Middleton. A princesa de Gales já usou várias vezes este estilo, especialmente no torneio de ténis.

Em 2021, por exemplo, usou uma saia azul com bolinhas brancas. Completou na altura o visual com uma blusa branca e um blazer azul.

Kate Middleton© Getty Images

Um ano depois, a princesa Charlotte surgiu com um look parecido. A menina, na altura com sete anos, apareceu num vídeo que o pai, William, gravou para apoiar a seleção inglesa do futebol feminino e nas imagens Charlotte usa um visual azul com bolinhas.

Princesa Charlotte com o pai William© The Prince and Princess of Wale

Mas não é só com o padrão às bolinhas que mãe e filha se vestem de 'igual'. Ainda no passado dia 13 de julho, a princesa Charlotte um vestido branco com detalhes em azul, desenhado por Sarah Burton para a Givenchy. A peça fazia lembrar um look que Kate Middleton tinha usado em julho de 2022 na Royal Charity Polo Cup. Veja o recorde abaixo:

Princesa Charlotte© Getty Images

Kate Middleton© Getty Images

De referir ainda que Sarah Burton foi a designer que esteve por trás do vestido de noiva que Kate Middleton usou no seu casamento com William, em 2011.

Leia Também: O bonito gesto da princesa Charlotte com a mãe, a princesa Kate