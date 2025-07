A iniciativa propõe duas modalidades distintas — com ou sem almoço — e promete, de acordo com o produtor, “uma experiência imersiva no universo da vitivinicultura, num ambiente autêntico e acolhedor”.

O programa sem almoço tem início às 11h00, com um welcome drink, seguido de uma visita guiada à Adega Nova e à tradicional Adega dos Potes, onde os participantes são convidados a integrar as atividades em curso durante a época das vindimas.

Às 12h15 realiza-se uma prova de três vinhos da casa, acompanhada por uma degustação de produtos regionais, como enchidos, queijo, pão e azeite. A experiência termina às 13h00 e inclui ainda a oferta de uma t-shirt e de um chapéu temáticos.

Esta versão do programa está disponível para grupos entre duas a 16 pessoas. O valor por participante é de 29€. Crianças até aos dez anos têm entrada gratuita, embora sem direito à oferta de t-shirt e chapéu, e os jovens entre os 11 e os 17 anos beneficiam de um preço reduzido de 14€. Para famílias compostas por dois adultos e dois jovens, existe ainda um preço de 76€.

Já a opção com almoço prolonga a experiência até às 14h30 e inclui, para além das atividades da manhã, um almoço completo de petiscos típicos da região. O menu inclui gaspacho, empadas de galinha, folhados de carne, uma seleção de queijos e enchidos, pão regional, azeite, azeitonas, compotas, biscoitos tradicionais e fruta da época, tudo harmonizado com vinhos José de Sousa.

Este programa também contempla a oferta de uma t-shirt e de um chapéu da vindima, estando igualmente disponível para grupos entre duas a dezasseis pessoas. O preço por adulto é de 60€. Crianças entre os quatro e os oito anos pagam 15€, enquanto jovens dos nove aos 17 anos pagam 28€. O preço família, neste caso, é de 159€ para dois adultos e dois jovens.

O programa leva os participantes a explorar dois mundos distintos: a secular Adega dos Potes, onde o vinho fermenta em talhas de barro, preservando métodos ancestrais, e a Adega Nova, equipada com tecnologia de última geração.

As reservas podem ser feitas através do e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou do telefone 918 269 569.