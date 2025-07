O programa do HOST Douro decorre no Teatro Ribeiro Conceição e inclui palestras, entrevistas, mesas redondas e refeições temáticas. O evento abre a 14 de setembro com Lorenzo Querci, responsável por espaços de restauração em Milão, seguido por Moran Cerf, neurocientista e cofundador da ThinkAlike, que aborda a influência do ambiente nas decisões e perceções. Ainda na manhã do primeiro dia, uma mesa redonda discute o enoturismo como motor de desenvolvimento das regiões produtoras.

Durante o almoço, o Claustro do Convento de Santa Cruz acolhe uma refeição com os chefs Pedro Lemos e Vasco Coelho Santos, em colaboração com quintas da região. À tarde, a programação inclui intervenções sobre o papel do serviço no fine dining, novas abordagens à coquetelaria e os desafios de adaptação da hospitalidade a diferentes públicos. O dia termina com uma apresentação da sommelier Kristell Monot sobre a relação entre produtores e restaurantes.

O segundo dia, 15 de setembro, começa com a food designer Elza Yranzo e prossegue com Ricardo Garrido, fundador de um grupo brasileiro de restauração. A manhã termina com uma mesa redonda dedicada ao papel das equipas de sala na experiência do cliente. O almoço volta ao Convento de Santa Cruz com a participação dos chefes Óscar Geadas e Rui Paula. À tarde, Diego Vásquez Luque apresenta o trabalho desenvolvido nos restaurantes Kjolle e Central, em Lima. Ljubomir Stanisic discute a empatia na restauração e Justin Zammit Tabona, da Relais & Châteaux, reflete sobre os princípios da hospitalidade. O encerramento fica a cargo de Mohamed Benabdallah, sommelier do Asador Etxebarri, distinguido este ano com o The World’s 50 Best Sommelier Award.

Segundo a organização, a CIM Douro, o HOST Douro "pretende promover a partilha de conhecimentos e práticas, contribuindo para a discussão sobre os desafios e possibilidades do setor num contexto de mudança constante".

Os bilhetes estão disponíveis no site do HOST Douro e têm o valor de 55€ por dia ou 100€ para o passe geral.