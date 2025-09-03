Desde que Georgina Rodríguez anunciou que tinha sido pedida em casamento por Cristiano Ronaldo que muito se tem falado sobre o noivado e futuro enlace de um dos casais do momento.

Desde então, a modelo e influenciadora digital, de 31 anos, tem exibido orgulhosamente o seu anel de noivado - que se destacou pela enorme pedra preciosa - nos mais diversos eventos.

Aliás, tal aconteceu durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza. Georgina fez questão de dar destaque às mãos, onde entre as joias escolhidas para a ocasião destacava-se o anel oferecido por Cristiano Ronaldo quando fez o pedido de casamento

Ora, até agora apenas o anel de noivado de Georgina tem estado no centro das atenções, mas... então e o de Cristiano Ronaldo?

A resposta surgiu através de uma partilha na rede social X que se tornou viral. O craque esteve em Lisboa esta terça-feira, dia 2 de setembro, numa homenagem feita a Diogo Jota, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ronaldo não passou despercebido com um anel que trazia no dedo anelar da mão esquerda e que se acredita ser de noivado.

Afinal, quando é o casamento de Georgina e Ronaldo?

Já muito se especulou sobre a data do casamento do casalinho. Segundo o jornalista Alberto Guzmán revelou ao programa 'D Corazón', do canal espanhol TVE, é possível que a cerimónia aconteça depois do dia 19 de julho, explicando o porquê.

"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", afirmou.

Quanto ao local da cerimónia, apesar de, atualmente, os dois viverem na Arábia Saudita e de terem uma grande ligação a Espanha, espera-se que o 'sim' seja dito em Portugal. Agora, não se sabe se será na Madeira, terra natal do jogador, ou num outro lugar.

Como nasceu o amor entre Georgina e Ronaldo

O pedido de casamento surgiu após oito anos de relação, com altos e baixos, mas nunca faltando a união entre o casal.

A influenciadora digital e o atleta conheceram-se quando Gio, como carinhosamente é tratada, trabalhava como empregada de uma loja de uma marca de luxo, a Gucci, em Madrid.

"Os meus colegas chegavam de autocarro e eu saía de um Bugatti. As pessoas não conseguiam acreditar", revelou. Quando o romance se tornou público, o assédio à modelo foi tal que esta teve que se afastar do trabalho", chegou a revelar Georgina no seu documentário na Netflix, 'Soy Georgina'.

Em 2016, tinha Georgina 22 anos, os dois começaram a namorar, sendo que o relacionamento foi assumido em janeiro do ano seguinte no evento Best FIFA Football Awards.

Atualmente têm dois filhos em comum: Alana Martina e Bella Esmeralda. Ronaldo também é pai de Cristianinho e dos gémeos Mateo e Eva, que nasceram através de uma barriga de aluger, mas que Georgina trata seus filhos.

