A tragédia que na tarde de quarta-feira, 3 de setembro, decorreu em Lisboa é, como não poderia deixar de ser, o assunto do dia, dominando inclusive publicações e partilhas nas redes sociais. Entre os famosos surgem reações emotivas ao acidente no emblemático Elevador da Glória.

Rita Ferro Rodrigues foi uma das primeiras figuras públicas a lamentar o descarrilamento do elevador, que envolveu 38 pessoas. As últimas informações dão conta de que existiram 17 vítimas mortais e 21 feridos, existindo entre os feridos uma criança de três anos.

"Tragédia imensa, na nossa Lisboa. Há poucas palavras, nenhuma parece adequada perante isto. Solidariedade e um abraço a todas as famílias das vítimas", escreveu Rita Ferro Rodrigues.

Também Iva Domingues mostrou-se sem palavras: "Tragédia imensa, na nossa Lisboa. Há poucas palavras, nenhuma parece adequada perante isto. Solidariedade e um abraço a todas as famílias das vítimas."

Katia Aveiro reagiu à notícia mostrando-se solidária com as famílias das vítimas. "Sem saber o que pensar ou dizer. Em choque ainda. Orando pela dor de todos os envolvidos."

"Passei grande parte da minha infância, cima e baixo à pendura no elevador da Glória. Que tragédia meu Deus", declarou a atriz Sofia Ribeiro.

"Nas minhas orações os sobreviventes, aquela criança e as famílias. Os meus sinceros sentimentos. Espero se apurem responsabilidades.

'Somos instantes e num instante já não somos nada.'", completou na sua partilha.

A atriz Iolanda Laranjeiro declarou através da sua página oficial de Instagram:

"A nossa Lisboa. O nosso elevador. A tragédia de tantas famílias num espaço e símbolo da nossa cidade e do nosso País.

Os meus mais sentidos sentimentos a todas as famílias que de forma indireta e direta sofreram pela tragédia de ontem perdas irreparáveis.

Parece um filme de ficção científica. Infelizmente não é."

Nuno Markl abordou a tragédia, notando uma efeméride que contrasta com o momento devastador que se vive em Portugal.

"No meio da tragédia de hoje, por entre um implacável feed de imagens do centenário e pacato Elevador da Glória transformado em caos de destruição e morte, surge-me uma efeméride tão luminosa que chega a parecer inadequada: um dos mais perfeitos discos pop da transição entre os 80 e os 90 faz hoje 35 anos. Que se celebre então o poder curativo da música: Listen Without Prejudice, obra maior de George Michael, volume 1 de uma saga que nunca teve volume 2 (pelo menos com essa designação) saiu a 3 de Setembro de 1990", escreveu o radialista.

A entrevista de Miguel Costa ao guarda-freio que morreu no elevador

Uma das mais emotivas partilhas a surgir nas redes sociais é a de Miguel Costa. O ator e repórter do 'Alô Portugal' teve há dois anos a oportunidade de entrevistar o guarda-freio que morreu no Elevador da Glória.

O guarda-freio, recorde-se, é o responsável pela vigília e acionamento do travão/freio de veículos ferroviários como o ascensor que ontem descarrilou em Lisboa.

As primeiras reações públicas dos famosos

"Nesta altura estamos todos de luto. É tempo de silêncio e de respeito", disse António Sala. O comunicador, de 76 anos, foi um dos primeiros a reagir publicamente ao trágico acidente.

Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não ficou igualmente indiferente ao que aconteceu em Lisboa.

"Não houve uma vez que não andasse naquele elevador e não pensasse 'se esta m**** descarrila, atravessámos a Avenida da Liberdade e enfaixamo-nos no Cinema Condes do outro lado'", escreveu a influenciadora digital, que durante vários anos andou recorrentemente no Elevador da Glória.

[Notícia atualizada às 09h42]