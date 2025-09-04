No passado dia 28 de agosto, Nuno Homem de Sá revelou na sua página de Instagram que estava prestes a embarcar em mais um projeto profissional.

O ator, de 63 anos, integraria a nova novela da TVI - 'Terra Forte' - na qual daria vida à personagem de Armando Vieira.

No entanto, conforme avançou Piet-Hein Bakker, diretor-geral da Plural, Nuno Homem de Sá já não faz parte do elenco.

Segundo Bakker, "o ator desistiu", acrescentando: "Estamos em fase de definição do elenco e o Nuno achou por bem não avançar e ficou de fora da novela".

Também ao jornal, o diretor geral da Plural fez saber que a decisão foi "tomada nos últimos dias", não esclarecendo a data em concreto. Por enquanto a produção está à procura de uma alternativa para a personagem a que Homem de Sá iria dar vida.

Publicação feita por Nuno Homem de Sá© Instagram/Nuno Homem de Sá

A trama da estação conta com nomes como Benedita Pereira, Rita Pereira e João Catarré enquanto protagonista e tem estreia marcada para outubro.

Homem de Sá tomou a decisão dias depois do Ministério Público acusar o ator de agredir, ameaçar e insultar Frederica Lima, sua ex-namorada.

As acusações de violência doméstica contra Nuno Homem de Sá

Nuno Homem de Sá viu-se envolvido num caso judicial após Frederica Lima, sua ex-namorada, o ter acusado de violência doméstica.

No passado mês de agosto, o artista emitiu um comunicado nas redes sociais reagindo a notícias da imprensa cor-de-rosa que davam conta que as provas do processo já tinham sido recolhidas e que a maior parte das testemunhas tinham sido ouvidas.

"O esforço patético-diabólico de me quererem transformar nalgum género de 'inimigo público' é a prova clara do(s) fraquíssimo(s) casos/argumentos contra mim.

Qual a necessidade de vir vomitar para a praça pública as alegações odiosas que me querem imputar, sem qualquer prova? (e ainda em segredo de justiça).

Acham que assim o MP e o tribunal passam a acreditar mais? Tomem nota: sem provas, não há caso. Quando toda uma acusação é baseada em mentiras, factos distorcidos, meias verdades frases descontextualizadas… Não há caso. Daí este barulho todo.

'Da opinião pública já não se livra', ouço por aí, e esse é o principal objetivo desta gente doente e sem escrúpulos. A presunção de inocência foi criada para manter esse tipo de maralha à distância, mas nos dias de hoje tudo isso parece ter desaparecido. NÃO SE DEIXEM ENGANAR!

A justiça existe e chegará a uma conclusão. Até lá agradeço que me deixem num lugar que me pertence: o da inocência, até provado o contrário. Ou não.

Tenho o direito ao respeito e à dignidade. E a minha família também. Aguardando serenamente. A verdade vencerá, de novo. As provas dos outros casos estão à vista de todos, não há necessidade de inventar", referiu o ator no comunicado em questão.

A queixa, vale a pena sublinhar, remonta a 2023.

O Notícias ao Minuto entrou em contacto com Nuno Homem de Sá, mas até ao momento não obteve uma resposta do ator.