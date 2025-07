Sempre com concertos ao ar livre no Valverde Santar Hotel & Spa, e inserido num conjunto patrimonial e paisagístico de vinhas ondulantes, o Santar Music Series propõe uma experiência de ligação entre música, a vila e o público na região do Dão.

“Sob direção artística do pianista Vasco Dantas, o programa apresenta três dias de concertos que cruzam tradição e inovação, do barroco ao jazz contemporâneo”, informa a organização da iniciativa, para acrescentar que “entre os momentos mais esperados está o programa ‘Bach Mirrors’, a abrir o Santar Music Series, no dia 12 de setembro, com Thomas Enhco e Vassilena Serafimova num ousado diálogo entre piano e marimba. Destaca-se no dia 13 as atuações de Leticia Moreno, João Barradas e Joel Cardoso que combinam fado, Bach, Schubert e Schumann em formações inesperadas com acordeão, clarinete e violino em Echos e Fusões. Pela manhã, realiza-se um momento especial, com a Banda Filarmónica de Santar, dirigida pelo Maestro Rui Nunes”.

O concerto de encerramento, acontece pelas 17h00, intitulado “Diálogo de Solistas” apresenta os solistas Sergei Nakariakov (trompete e fliscorne) e Vasco Dantas (piano), acompanhados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa sob direção do maestro Pedro Neves.

No final de cada concerto, o público será convidado a prolongar a experiência com um momento de cocktail incluído no bilhete, num convívio informal entre artistas e espectadores, com degustação de vinhos do Dão. Estes momentos decorrem em três locais distintos: na sexta-feira, nos jardins do Valverde Santar Hotel & Spa; no sábado, na Casa de Santar; e no domingo, no Paço dos Cunhas.

Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline, com o valor de 55€ por dia ou 150€ para o passe completo de três dias. “Dez por cento da receita de bilheteira será doada à Santa Casa da Misericórdia de Santar e à Associação Ajuda de Berço”, sublinha a organização, o Music Series Festivals, “uma iniciativa dedicada à criação de experiências culturais que ligam a música erudita ao património, aos territórios e à promoção da nova geração de intérpretes portugueses”.