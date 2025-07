O custo de uma licenciatura ou mestrado é, para muitas famílias, um obstáculo. Afinal, as propinas, alojamento e material escolar pesam no orçamento familiar. Mas há soluções. O crédito para pagar propinas pode ser uma delas.

Este tipo de crédito ao consumo ajuda a suportar os encargos da formação, com condições mais vantajosas do que um crédito pessoal comum. Mas é preciso estar atento a todos os custos. Neste artigo, conheça melhor este financiamento.

O que é o crédito para pagar propinas e quem pode pedi-lo?

O crédito para pagar propinas é um crédito pessoal com uma finalidade específica: a educação. Destina-se, sobretudo, a estudantes do ensino superior, em Portugal ou no estrangeiro.

Este empréstimo permite financiar cursos como licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou formações técnicas. As despesas abrangidas incluem propinas, matrículas, alojamento, transportes e até programas como o Erasmus.

Quanto pode pedir e em que condições?

Os montantes variam consoante o banco e o curso. Em geral, começam nos 1.000 euros e podem chegar aos 50.000 euros, para cursos em Portugal, ou até 75.000 euros para estudar no estrangeiro.

Já o prazo para pagar o crédito vai de dois a dez anos. Em algumas instituições, é possível adiar o pagamento do capital durante o curso (período de carência) e pagar apenas os juros.

Custos escondidos do crédito para pagar propinas: Atenção à TAEG e ao MTIC

Mais do que olhar para a prestação mensal, importa analisar o custo total deste financiamento. A TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global) inclui juros, comissões, impostos e outros encargos associados ao crédito.

Em julho de 2025, a TAEG máxima para este tipo de crédito é de 9,1%, segundo os valores publicados pelo Banco de Portugal.

Se tiver alguma dificuldade em analisar quanto vai custar este financiamento, olhe para o MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor). Este indicador mostra quanto pagará no final do contrato, em euros. Quanto mais baixo for o MTIC, mais barato é o seu crédito.

Por isso, foque-se no MTIC e na TAEG ao comparar propostas de crédito. Assim, garante que opta pela melhor solução para si.

Documentos necessários e análise do perfil

Para pedir este crédito, o estudante ou o responsável financeiro precisa de apresentar vários documentos: identificação, comprovativos de rendimento, matrícula, despesas e, em certos casos, garantias adicionais.

Cada banco faz uma análise do risco e ajusta as condições ao perfil do cliente. Ter um fiador ou património pode facilitar a aprovação e melhorar as condições do crédito.

O que avaliar antes de contratar um crédito para pagar propinas

Mesmo com boas condições, contratar um crédito para pagar propinas é um compromisso a longo prazo. Por isso, avalie bem se conseguirá pagar a prestação após o curso. Veja ainda se há penalizações por amortização antecipada e se o prazo de reembolso é realista.

Estudar é investir no futuro. Mas um crédito deve ser uma ajuda e nunca um peso difícil de suportar. Assim, compare, informe-se e decida com responsabilidade.