Com mais de sete anos de experiência, Malik, ao abrir o NUMA Studio, quis quebrar com o "estigma que a tatuagem tem", que considera ainda estar muito associado a ambientes pesados, onde domina a cor preta e o estilo rock'n'roll. "Queria uma coisa mais leve, mais calma, onde as pessoas se sentissem confortáveis, que entrassem e encontrassem um espaço mais acolhedor".

Nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, e a viver em Lisboa desde a adolescência, Malik recorda-se de gostar de tatuagens desde a infância. No entanto, terá sido depois de concluir a licenciatura em Artes Visuais na Universidade Lusófona, que decidiu fazer desta arte uma carreira. "Queria seguir uma área no mundo das artes, mas não me via a ser professor ou a vender quadros. Lembrei-me das tatuagens e percebi que era uma arte direta, entre mim e o cliente, sem intermediários", conta ao SAPO Lifestyle. "Também era uma arte onde eu podia me expressar, estar mais à vontade", acrescenta. "Dentro do meio artístico, surgiu o caminho da tatuagem e eu segui-o".

NUMA Studio: o estúdio lisboeta que está a reinventar a tatuagem como arte de luxo Malik Pontes a entrar no NUMA Studio

Tal como a maioria dos tatuadores, também Malik começou por tatuar amigos em casa. Com o tempo foi aperfeiçoando a técnica e a acumular experiências em estúdios na Alemanha, Suíça e Luxemburgo. "Depois de tudo isto e de adquirir muito conhecimento, senti que estava na hora de abrir o meu próprio espaço". Sobre se se inspirou em estúdios que conheceu ao longo da sua jornada, refere que não se deparou com nenhum "soft e calmo". "Há estúdios que são mais carinhosos com os clientes, mas ainda têm uma pegada um pouco mais dark. O preto continua a ser predominante nos estúdios", comenta. "Esta ideia nasce da ausência desse espaço", afirma o tatuador que não tem dúvidas de que "a tatuagem ainda tem muito estigma" e de que continua a existir "muito preconceito" relativamente a esta arte.

Inaugurado em abril, o NUMA Studio nasce com o propósito de elevar a tatuagem a um novo patamar. A estética foge à da velha guarda e aposta em elementos que refletem a visão e estilo do artista com a intenção de criar um ambiente acolhedor e profissional para os clientes. Decorado com quadros de trabalhos da casa e tons neutros como o bege e o castanho e iluminado por luzes quentes, apresenta-se como um lugar elegante e confortável, seguindo a tendência de muitos espaços dedicados ao bem-estar.

Malik Pontes a entrar no NUMA Studio NUMA Studio

Para além de quebrar com o visual habitual das lojas de tatuagens, o NUMA investe num atendimento e consultoria artística personalizados: o cliente partilha a sua ideia, discute-se o local, o tamanho e ajusta-se a proposta para criar algo verdadeiramente único e com identidade. Segundo o artista, há quem queira fazer tatuagens iguais às de outras pessoas. "Isso não é ideal", explica. "O ideal é trabalharmos a arte e criar algo mais pessoal, com mais personalidade".

Assim, o estúdio procura garantir que cada trabalho imortalizado na pele de quem o procura é único, ainda que possa ter em comum com outros clientes o estilo predominante do estúdio: o fine line, especialidade de Malik. Para dar resposta a outras ideias, o espaço conta também com a colaboração da artista Omnia, também especialista em fine line, além de microrealismo e botânica, e de Wesley Lemes, que domina o realismo colorido, escala de cinza e blackwork. A casa recebe ainda artistas convidados, que são anunciados nas redes sociais e no site oficial.

NUMA Studio: o estúdio lisboeta que está a reinventar a tatuagem como arte de luxo créditos: Divulgação

Outro aspeto em que Malik investe para diferenciar o seu negócio dos demais é no acompanhamento pós-tatuagem. No final de cada trabalho, todos os clientes recebem um kit de cuidados e são agendadas consultas de seguimento, três a quatro semanas depois, para avaliar a cicatrização e fazer eventuais retoques. "A tatuagem não é um processo que começa e termina no mesmo dia", defende.

Quanto à dor, o tatuador garante que é suportável. "Normalmente, é a expectativa que dói mais. As pessoas vêm com medo, mas depois dizem: ‘É só isto?’". E sim, admite com humor: "Normalmente são os homens que gritam. Já houve um que desmaiou", recorda.

Para quem quer fazer uma tatuagem pela primeira vez, o conselho é claro: há que pensar bem. "A tatuagem é uma expressão. Se estás com a autoestima em baixo, a tatuagem pode ajudar a elevá-la", menciona, acrescentando que esta é um gesto de afirmação pessoal, às vezes estético, outras simbólico, mas que, porém, deve ser sempre verdadeiro.

Malik Pontes a entrar no NUMA Studio Entrada NUMA Studio

"Eu, por exemplo, tenho tatuagens unicamente por estética", admite. "Nunca fiz uma que tenha um significado profundo", observa. "Olhava e dizia, acho interessante, quero fazer. Correu bem? Correu mal? Já está, mas era a ideia".

Por outro lado, reconhece que existem pessoas com vontade de fazer uma tatuagem, mas que não sabem o que fazer. Nestes casos, acredita que "o melhor é procurar um significado: pode ser uma cena de família, um momento ou uma viagem marcante. Assim, a tatuagem ganha mais relevância e há uma desculpa".

"Hoje em dia já nada é permanente", lembra. "É possível remover a tatuagem a laser. Então, é tranquilo, porque, às vezes, há esse medo. Só que a tatuagem também é o momento. Naquele momento eras aquilo. Mal ou bem, aquilo é uma marca que ficou da tua história".

"Acho que todos deviam experimentar, pelo menos, uma vez esta sensação", partilha com o SAPO Lifestyle. "Pode ser uma coisa pequena ou grande, é irrelevante: tem significado de todos os tamanhos", finaliza o artista que defende que "as tatuagens são história e percurso".

O nome NUMA — palavra de origem swahili que significa "voltar" — reflete a filosofia do estúdio: um lugar onde se regressa à escuta, à calma e às origens da tatuagem como gesto humano e emocional.

Com preços as partir dos 80 euros, o NUMA Studio funciona de segunda-feira a sábado, entre as 10h e as 20h.