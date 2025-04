Blacked Out Collection é a primeira linha de óculos personalizada do rapper A$AP Rocky para a Ray-Ban Studios, uma plataforma criativa que celebra o poder da música e as histórias dos artistas. Esta coleção clássica redefine formas icónicas com uma atitude inovadora e feroz, incorporando o estilo ousado, disruptivo e inconfundível pelo qual este músico é conhecido.

Mega WF Mega Wayfarer créditos: Divulgação

A coleção Blacked Out é uma colisão entre o clássico e o contemporâneo, concebida para aqueles que criam, elevam e nunca imitam. A$AP Rocky mistura a herança da Ray-Ban com um toque moderno e cria designs que são simultaneamente intemporais e criadores de tendências. Cada peça da coleção é um testemunho da sua visão, que combina o artesanato tradicional com uma estética inovadora.

Mega Clubmaster Mega Clubmaster créditos: Divulgação

A intenção é que libertemos a nossa estrela interior com a coleção Blacked Out de A$AP Rocky, que combina os estilos mais icónicos da Ray-Ban com a estética feroz e a vibe moderna do rapper. Mega Wayfarer, Mega Clubmaster e Mega Balorama são os primeiros modelos da coleção e apresentam novas lentes ultra pretas, detalhes dourados e um logótipo AWGE personalizado com um estilo "tatuagem" nas hastes.

Mega Balorama Mega Balorama créditos: Divulgação

A Blacked Out apresenta uma gama de estilos que ultrapassam os limites da moda, oferecendo uma mistura única de sofisticação e streetwear. Desde armações elegantes e minimalistas a peças arrojadas e marcantes, cada design é meticulosamente trabalhado para refletir a estética distinta do músico.