Assim que estamos a chegar a casa, encontramos Alexis Bourson, fundador e responsável por esta plataforma que quer transformar o modo como famílias e pessoas ocupadas encaram o planeamento das suas refeições. A ideia do Mesa Fresca é o de auxiliar quem chega à casa com pouca inspiração, mas que quer comer bem, conhecer os ingredientes do que serve à mesa e, de algum modo, tirar maior proveito do momento da refeição, em família, ou mesmo como momento de relaxamento e descompressão.

Com simpatia, Alexis entrega-nos dois sacos térmicos recheados. Lá dentro, três receitas — pizza de presunto e bocconcini, espetadas e pad thai vegetariano — e todos os ingredientes necessários para as podermos preparar na nossa cozinha.

À primeira partida, os pratos podem parecem pratos demasiado elaborados para quem está habituado a repetir receitas. Contudo, e graças às instruções passo a passo e aos ingredientes já divididos, torna-se tudo simples. No final, há uma sensação de conquista: "fui eu que fiz!". E como tudo vem organizado e identificado, é fácil envolver a família e dividir tarefas, o que torna a experiência ainda mais divertida.

Também, e por cada kit fazer parecer que cozinhar não é assim tão complicado, motiva-nos a voltar mais vezes à cozinha.

E como funciona? Passamos a explicar:

1.⁠ ⁠Escolher o kit

Todas as semanas, os clientes podem escolher entre menus de três ou cinco refeições, com opções publicadas à sexta-feira no site e à terça-feira no Instagram.

3 refeições para 3 pessoas : 69,99€

: 69,99€ 5 refeições para 3 pessoas : 99€

: 99€ 5 refeições para 5 pessoas: 139€

As encomendas devem ser feitas até sexta-feira para entrega na segunda-feira seguinte.

2.⁠ ⁠Receber em casa ou na loja

As encomendas podem ser feitas online, com a possibilidade de levantamento na loja física em Campo de Ourique (Rua Silva Carvalho 50C, 1250-065 Lisboa) ou entrega ao domicílio, em Lisboa.

3.⁠ ⁠Pronto a cozinhar

Os kits incluem tudo o que é necessário para cozinhar — exceto alguns básicos como azeite, vinagre, molho de soja, ovos ou leite. Antes de encomendar, é aconselhável verificar no site os ingredientes que deve ter na despensa.

Os ingredientes para as receitas são frescos, locais e selecionados à mão de forma a garantir sabor, textura e valor nutricional.