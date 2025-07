Cândido Costa viajou até à Disneyland Paris na companhia da mulher Cidália Oliveira e do filho mais novo, Salvador. O antigo futebolista mostrou-se encantado com a viagem e deixou claro que quer voltar.

Cândido Costa rumou a uma viagem mágica pela Disneyland Paris. O ex-jogador de futebol foi com a mulher, Cidália Oliveira e o filho mais novo, Salvador, de cinco anos, até ao parque de diversões, tal como fez questão de mostrar aos seguidores do Instagram. Na legenda de uma das publicações que faz alusão a esta viagem, o desportista escreveu: "Disneyland. Aos 44 anos descobri que ja devia ter vindo mas a vida é assim mesmo. Maravilhoso, tudo maravilhoso", referiu o antigo atleta. Na partilha a família aparece a andar de montanha russa. Numa outra publicação, Cândido deixa a certeza de que quer voltar ao parque de diversões. "Uma aventura a repetir", escreveu. Pode ver as imagens da viagem na nossa galeria. Cândido Costa e o novo desafio: ser avô aos 44 anos Foi no passado dia 18 de julho que os pais de Cândido Costa, Preciosa e Noé, anunciaram uma grande novidade no programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10': vão ser bisavós porque o filho mais velho do ex-futebolista, Rafael, de 21 anos, vai ser pai. O comentador desportivo tem ainda outro filho do primeiro casamento com Sónia, Gabriel, de 18 anos.

Cândido Costa: Um sucesso fora dos campos

Longe dos relvados, Cândido Costa é um sucesso em televisão. Foi em 'Taskmaster' que se deu a conhecer ao resto do público que ficou rendido ao poder de comunicação e à boa disposição de Cândido no programa da RTP1. Como correu tão bem, o desportista foi convidado a participar na temporada seguinte.

O programa já anunciou também que terá uma nova edição onde Cândido será novamente um dos membros do elenco fixo e junta-se a Gabriela Barros, Madalena Almeida e Rui Melo.

É também no Canal 11 que se destaca como comentador e ainda apresentador do programa 'Cândido on Tour'.

O sucesso dentro da 'caixinha mágica' levou a quem conquistasse, na edição de 2024 dos Globos de Ouro, da SIC, o Prémio Revelação.

No discurso fez questão de usar o humor referindo que o prémio veio em boa hora.

"Estão-me a dar isto agora, se me tivessem dado no final da minha carreira de futebolista, provavelmente tinha sido penhorado", disse, fazendo alusão às más decisões no fim da sua carreira no que diz respeito à questão do dinheiro.

Cidália Costa, a sua atual mulher e mãe do seu filho mais novo, mostrou o orgulho que sentiu do companheiro nessa ocasião.

"Muitos parabéns, meu amor. Tu és a revelação e a inspiração do nosso país. Muito bem merecido este prémio, pois nunca é tarde seja para o que for. Tens lutado todos os dias para conseguires alcançar ao que tens revelado. Muito orgulho em ti", concluiu.

